Головна Світ Політика
search button user button menu button

План перемоги Зеленського викликав неоднозначну реакцію західних союзників – Associated Press

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
План перемоги Зеленського викликав неоднозначну реакцію західних союзників – Associated Press
За словами Зеленського, саме запрошення України до НАТО посилить країну дипломатично та наблизить до миру
фото: Офіс президента

Представлений план стає предметом уваги не для Байдена та його адміністрації, а для його наступника

Однією з найбільш очікуваних подій саміту ЄС та зустрічі міністрів оборони НАТО, які минули 17 та 18 жовтня у Брюсселі, став візит президента України Володимира Зеленського, який представив західним партнерам свій План перемоги. Однак План перемоги поки що викликав неоднозначну реакцію західних союзників, пише Associated Press.

За словами аналітиків, навряд чи адміністрація президента США Джо Байдена ухвалить будь-яке рішення щодо цього плану до виборів 5 листопада. Водночас акцентується, що саме підтримка Штатів має вирішальне значення, якщо Україна хоче отримати схвалення інших союзників.

«Схоже, вони зараз роблять дуже мало і чекають на вибори... Дуже багато чого в стратегії залежатиме від Вашингтона», – заявив професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюс Філліпс О'Браєн.

На думку інших аналітиків, цей план - амбітний крок у правильному напрямку для військових зусиль України. Вказується, що він не змінить ситуацію на полі бою негайно, але має допомогти Україні вимотати Росію і дати їй більше коштів для продовження війни «на виснаження».

«Я думаю, що люди потенційно очікували якогось більш оперативного плану перемоги у війні... Наївно було б очікувати, що план надасть оперативні деталі, які, вочевидь, будуть корисними для супротивника», – сказав колишній британський командир, який очолює стратегічну консалтингову фірму Sibylline Джастін Крамп.

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги України. План складається із 5 пунктів і трьох таємних додатків. Це перелік заходів, які, за словами Зеленського, змінять перебіг війни із Росією на користь України.

Цей план уже був представлений у США та кількох європейських столицях, сказав Зеленський, і настав час окреслити, що це за «програма примусу Росії до миру та чому вона важлива».

Міністри оборони НАТО «з повагою взяли до уваги План перемоги, представлений Зеленським, проте цей план не був «предметом обговорення» під час зустрічі, заявив генсек НАТО Марк Рютте.

«Я думаю, ми всі погодилися, що це важливий сигнал, який вказує, що український уряд і президент узгодили цей «план перемоги». Це, безперечно, стане темою подальших обговорень з Україною», – пообіцяв генсек НАТО.

Раніше стало відомо, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.

Читайте також:

Теги: Адміністрація Президента вибори Володимир Зеленський Україна президент запрошення Марк Рютте

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україні досі бракує систем протиракетної оборони
Росія змінює тактику повітряної війни. Що загрожує Україні?
25 вересня, 12:05
«Енергоатом» виготовлятиме унікальне обладнання для АЕС, яке раніше постачалося лише з РФ
«Енергоатом» виготовлятиме унікальне обладнання для АЕС, яке раніше постачалося лише з РФ
23 вересня, 17:18
Практично не змінюється температура повітря протягом дня – такою вона буде найближчими днями
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 вересня, 00:05
Прем'єр Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський
Зеленський та прем'єр Британії обговорять удари далекобійною зброєю вглиб РФ
25 вересня, 21:40
El Pais повідомила, чи доведеться Україні йти на поступки у перемовинах з РФ
El Pais повідомила, чи доведеться Україні йти на поступки у перемовинах з РФ
28 вересня, 15:44
29 вересня Росія атакувала житлові будинки у Запоріжжі
У Запоріжжі Росія пошкодила будівлю вокзалу: які потяги затримуються
29 вересня, 10:38
Зеленський подякував Емманюелю Макрону за підтримку роботи України з партнерами
Зеленський представив Макрону деталі плану перемоги
10 жовтня, 21:10
Під час опалювального сезону в Україні створять спеціальні штаби
В Україні підготовкою до зими займатимуться спеціальні штаби – прем'єр Шмигаль
13 жовтня, 00:15
Росіяни діяли через 15-річного мешканця Ніжинського району
Затримано юнаків, які на замовлення РФ палили об'єкти «Укрзалізниці»: як їх покарають
14 жовтня, 14:34

Політика

У Молдові тривають президентські вибори, Майя Санду вже проголосувала
У Молдові тривають президентські вибори, Майя Санду вже проголосувала
Російська армія стане сильнішою: генерал НАТО попередив про серйозну загрозу
Російська армія стане сильнішою: генерал НАТО попередив про серйозну загрозу
План перемоги Зеленського викликав неоднозначну реакцію західних союзників – Associated Press
План перемоги Зеленського викликав неоднозначну реакцію західних союзників – Associated Press
Вибори у Молдові: який вигляд має бюлетень для голосування (фото)
Вибори у Молдові: який вигляд має бюлетень для голосування (фото)
Плани Ізраїлю щодо удару по Ірану. США розслідують витік надсекретних даних
Плани Ізраїлю щодо удару по Ірану. США розслідують витік надсекретних даних
Вибори у Молдові: скільки наразі виборців проголосувало
Вибори у Молдові: скільки наразі виборців проголосувало

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2024
15K
Герой України розповів, якою була підготовка у Німеччині
2559
Втрати ворога станом на 20 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
2486
Ідентифіковано інженера з КНДР, присутнього на запуску російських ракет по Україні
2088
Шестиразовий олімпійський чемпіон повідомив, що в нього рак у термінальній стадії

Новини

Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві двічі за ніч оголошували повітряну тривогу
Сьогодні, 03:17
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:00
У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 08:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua