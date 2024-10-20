План перемоги Зеленського викликав неоднозначну реакцію західних союзників – Associated Press

За словами Зеленського, саме запрошення України до НАТО посилить країну дипломатично та наблизить до миру

Представлений план стає предметом уваги не для Байдена та його адміністрації, а для його наступника

Однією з найбільш очікуваних подій саміту ЄС та зустрічі міністрів оборони НАТО, які минули 17 та 18 жовтня у Брюсселі, став візит президента України Володимира Зеленського, який представив західним партнерам свій План перемоги. Однак План перемоги поки що викликав неоднозначну реакцію західних союзників, пише Associated Press.

За словами аналітиків, навряд чи адміністрація президента США Джо Байдена ухвалить будь-яке рішення щодо цього плану до виборів 5 листопада. Водночас акцентується, що саме підтримка Штатів має вирішальне значення, якщо Україна хоче отримати схвалення інших союзників.

«Схоже, вони зараз роблять дуже мало і чекають на вибори... Дуже багато чого в стратегії залежатиме від Вашингтона», – заявив професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюс Філліпс О'Браєн.

На думку інших аналітиків, цей план - амбітний крок у правильному напрямку для військових зусиль України. Вказується, що він не змінить ситуацію на полі бою негайно, але має допомогти Україні вимотати Росію і дати їй більше коштів для продовження війни «на виснаження».

«Я думаю, що люди потенційно очікували якогось більш оперативного плану перемоги у війні... Наївно було б очікувати, що план надасть оперативні деталі, які, вочевидь, будуть корисними для супротивника», – сказав колишній британський командир, який очолює стратегічну консалтингову фірму Sibylline Джастін Крамп.

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги України. План складається із 5 пунктів і трьох таємних додатків. Це перелік заходів, які, за словами Зеленського, змінять перебіг війни із Росією на користь України.

Цей план уже був представлений у США та кількох європейських столицях, сказав Зеленський, і настав час окреслити, що це за «програма примусу Росії до миру та чому вона важлива».

Міністри оборони НАТО «з повагою взяли до уваги План перемоги, представлений Зеленським, проте цей план не був «предметом обговорення» під час зустрічі, заявив генсек НАТО Марк Рютте.

«Я думаю, ми всі погодилися, що це важливий сигнал, який вказує, що український уряд і президент узгодили цей «план перемоги». Це, безперечно, стане темою подальших обговорень з Україною», – пообіцяв генсек НАТО.

Раніше стало відомо, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.