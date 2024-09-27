Трамп прийняв запрошення Зеленського приїхати до України (відео)

Зеленський сказав кандидату в президенти США, що він має обов'язково приїхати до України, на що Трамп заявив, що «приїде»

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що виступає за «справедливий» мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою. Про це він сказав у спілкуванні з Fox News після зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку.

Так, на запитання про те, яким Трамп бачить «справедливу» угоду про припинення російсько-української війни, він відповів: «Про це ще рано говорити».

«У мене є мої ідеї, а у президента (Зеленського – «Главком») точно є свої власні ідеї. Але він (мир – «Главком») має бути справедливим», – сказав Дональд Трамп.

Зеленський додав, що ця війна взагалі ніколи не мала би початися. «Путін убив стільки людей. І звісно ж ми маємо робити усе, щоб тиснути на нього для припинення війни. Він на нашій території – це найважливіше розуміти – це він на нашій території», – наголосив президент України.

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Після чого Трамп заявив, що було вбито багато людей та знищено красивих українських міст. Натомість Зеленський сказав кандидату в президенти США, що він має обов'язково приїхати до України, на що Трамп заявив, що «приїде».

Нагадаємо, у Нью-Йорку пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Як відомо, після того, як президент Володимир Зеленський відвідав завод снарядів у Пенсильванії, риторика та відношення Дональда Трампа сильно змінились і він не планував зустрічатися із українським лідером держави.

До слова, під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів».

Також напередодні кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп виголосив промову, яка була сповнена неправдивих фактів та брехні. Він заявив, що Україна крім Києва повністю знищена і відбудувати її неможливо, навіть «навіть якщо весь світ збереться разом».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів зустрітися з обома кандидатами у президенти США, оскільки будь-хто з них може очолити країну. Україна розраховує на підтримку і після виборів та має планувати цю співпрацю вже зараз.