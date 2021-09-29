Взагалі не розуміють мови: кого вивела ОПЗЖ на мітинг під Офіс президента (відео)

За даними блогерів, за участь у мітингу людям платили по 150-230 грн

Декілька днів тому партія «Опозиційна платформа за життя» проводила біля Офісу президента мітинг, під час якого учасники, нібито, виступали проти свавілля влади. Відповідний ролик опублікувало на своєму Teleram-каналі інформаційне агентство Кий-інформ.

Як зазначають українські блогери, якщо раніше ця партія зазвичай використовувала у подібних заходах пенсіонерів, студентів, а також «тітушок», цього разу організаторами мітингу було встановлено своєрідний «рекорд»: серед учасників акції були помічені іноземці з однієї з азійських країн, які не розуміли ані української, ані російської мов, та просили спілкуватися з ними англійською.

«В іншому – все як завжди. Найняті люди навіть не приховували, що прийшли за бабки, і на суть акції їм плювати. Давно кажу, що Україні дуже пощастило, що у нас ТАКІ проросійські партії. Втім, кремлівські злодії нічого принципово іншого створити і не здатні. За що б не бралася Москва – завжди виходить ДНР», – написав на своїй Facebook-сторінці блогер та журналіст Денис Казанський.

Інший блогер та активіст Сергій Стерненко звернув увагу на те, що за участь в акції організатори платили людям кошти, суми вар’ювалися від 150 до 230 грн, однак отримати їх вдалося не всім.

Слід також відзначити, що на відео багато хто з-поміж мітингувальників навіть не соромиться і чесно визнає, що бере участь у заході за гроші.

Коли ж автор ролику намагається з’ясувати в учасників мітингу, що саме вони відстоюють, зрозумілу відповідь отримати йому не вдається.

Нагадаємо, в Австралії мітинг антивакцинаторів переріс у сутички із поліцією (відео)

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