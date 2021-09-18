В Австралії мітинг антивакцинаторів переріс у сутички із поліцією (відео)

Австралійці вже не вперше вступають у сутички на мітингах проти обмежень у час пандемії

Протестувальники проти вакцини від коронавірусу в Австралії прорвали поліцейський кардон

Сутички між противниками вакцинації від коронавірусу з поліцією в Австралії потрапили на відео. Ролик у своєму Telegram-каналі публікує НТВ.

На кадрах видно, як натовп антипрививочників прориває кордон австралійських правоохоронців. Кілька офіцерів падають, поки інші намагаються затримати окремих порушників порядку. У підсумку люди буквально сміли поліцейських і побігли далі по вулиці.

Подібні зіткнення противників вакцинації з поліцейськими тривають в Австралії четверті вихідні поспіль. В ході заворушень десятки правоохоронців отримали поранення, були затримані всього кілька сотень осіб.

Раніше грецька поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати демонстрацію тисяч людей, які протестували проти обов’язкових щеплень від коронавірусної хвороби.

Також у Парижі протест проти «паспортів здоров’я» в кількох місцях переріс у сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ.

Ситуація стала напруженою пообіді на Гран-бульвар та біля авеню Ваграм. Сталася штовханина, поліція застосувала сльозогінний газ.

Нагадаємо, французька прокуратура взяла під слідство колишню міністерку охорони здоров'я Агнес Бузін за «створення небезпеки для життя інших» під час початку пандемії коронавірусу.

Тим часом ЄС повернув обмеження на в'їзд із шести країн. Україна залишилася в списку з 13 країн, для яких держави-члени ЄС мають з 30 серпня 2021 року поступово знімати обмеження на поїздки.

До слова, оприлюднено рейтинг Covid-вакцин для подорожей.

Як відомо, наразі для українців відкриті 35 країн Європи: МЗС назвав умови в'їзду.

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