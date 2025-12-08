Головна Гроші Економіка
«Політичне скотство». Філатов різко відреагував на будівництво доріг до Буковелю за 9 млрд грн

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
«Політичне скотство». Філатов різко відреагував на будівництво доріг до Буковелю за 9 млрд грн
о служба відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківської області планує витратити щонайменше 9 млрд грн на дороги, що ведуть до курорту Буковель та нових туристичних зон
Мер Дніпра вважає, що кошти на нові дороги можна було б спрямувати на важливі потреби його міста

 

В Івано-Франківської області планують витратити 9 млрд грн на дороги, що ведуть до курорту Буковель та нових туристичних зон. Таке рішення мер Дніпра Борис Філатов назвав «політичним скотством». Про це пише «Главком» із посиланням на допис Філатова.

«Знаєте, що таке політичне скотство?Це коли ти тижнями ходиш та принижуєшся поміж високих кабінетів, благаючи не забирати кошти у місцевого самоврядування, а тобі у відповідь серйозно лунає: «Ну нам взагалі-то кошти потрібні на Сили Оборони». Це коли ти намагаєшся пояснити, що держава повісила на місцеве самоврядування різницю в тарифах», – написав посадовець.

Філатов також зазначив, що його місто потребує фінансування для відновлення після обстрілів, утримання критичної інфраструктури тощо, однак він чує лише відмови та неточні прогнози щодо надання коштів. «А тобі із посмішкою відповідають: «Ну ми вам надаватимемо матеріальну підтримку, хоча коли і скільки – не знаємо». Це коли у тебе лишень офіційних ВПО під 200 тисяч людей, а неофіційних то й усі 400. Коли в місті сміттєвий колапс і затори. А тобі тим часом докоряють, мовляв: «Ну нам же треба виконувати вимоги МВФ», – розповів Борис Філатов.

Разом із цим, за словами мера, до держбюджету закладають 9 млрд грн для будівництва доріг до Буковелю. «Аби купити голоси збіговиська з «Майбаха», яке заробляє на гірськолижному курорті. Це, аби ви розуміли, рівно половина від річного бюджету прифронтового Дніпра з мільйоном населення ( не рахуючи переселенців). Зі всіма зарплатами бюджетникам, соцвиплатами всім», – пояснив він. Борис Філатов також додає, що ці кошти можна було б використати на утеплення будинків у містах чи фортифікаціях.

Це посадовець вкотре назвав «політичним скотством». «Завзято та систематично щороку грабувати територіальні громади, прикриваючись війною, потребами армії, політичною доцільністю, вимогами західних партнерів (потрібне підкреслити). Брехати, маніпулювати, звинувачувати інших, розповідати в телеграмах про «бруківку та квіти», нацьковувати людей на «регіональних баронів», а самим засаджувати мільярди на політичну корупцію», – зазначив Філатов.

Зрештою мер Дніпра закликав наприкінці свого висловлювання, спробувати зупинитися підписання додатка до державного бюджету-2026 щодо нових доріг до Буковелю.

Нагадаємо, що служба відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківської області планує витратити щонайменше 9 млрд грн на дороги, що ведуть до курорту Буковель та нових туристичних зон. Перші контракти вже укладені, а будівництво нової 28,6-кілометрової дороги стартує найближчим часом. 

Раніше голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин в інтерв’ю «Главкому» розповів, наскільки під час війни є гостра потреба у таких ремонтах доріг. Посадовець повідомив, що до 2022 року дорога Івано-Франківськ-Бистриця рахувалася на балансі департаменту розвитку громад ОДА. У 2023 році Служба відновлення Івано-Франківської області замовила проєкт, а через рік було завершена розробка проєктної документації. Однак кошти на це не виділили.

дороги Борис Філатов Держбюджет Буковель

