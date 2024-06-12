Пільги для мільйонерів. Названо заможних депутатів, які не гребують доплатами за житло

Зі 160 нардепів, які отримували компенсації протягом останніх двох років, щонайменше 54 мають накопичення понад $100 тис.

Пів сотні нардепів, що користувалися правом на компенсації протягом воєнних 2022–2024 років, одночасно декларували сотні тисяч у валюті готівкою, нові авто, прикраси з діамантами, одяг та аксесуари люксових брендів. Про це йдеться у статті «Пільговики у діамантах. Хто із заможних нардепів під час війни знімає житло за рахунок держави?» руху «Чесно», опублікованій на «Главкомі».

Згідно з даними декларацій, зі 160 нардепів, які отримували компенсації протягом останніх двох років, щонайменше 54 мають накопичення понад $100 тис. (включаючи заощадження чоловіка/дружини). Серед таких є представники усіх фракцій та груп, окрім «Голосу». Також чимало заможних депутатів обирали максимально допустиму суму житлових компенсацій.

Мажоритарник із Донеччини Євген Яковенко від групи «Відновлення України», за два з половиною роки повномасштабної війни отримав понад 530 тис. грн житлових компенсацій (близько $13 тис.). Формально нардеп має право на виплати, адже, згідно з декларацією, він не має житлової нерухомості у столиці. Водночас у 2023 році політик задекларував готівки на $950 тис. та 830 тис., не враховуючи заощаджень його дружини.

Мажоритарник від «Батьківщини» Олег Мейдич за 2022–2024 роки отримав 397 тис. грн ($9,9 тис.) компенсації за оренду готельного номера у столиці. Дані з декларації свідчать, що він задекларував заощаджень на 14,5 млн грн готівкою та ще близько $86 тис. і 40 тис. євро. Його дружина має 26 млн грн, $1 млн та 130 тис. євро готівкою.

У декларації за 2023 рік самовисуванця з Одещини Анатолія Урбанського від групи «За майбутнє» вказано 21,6 млн грн готівкою, а також вісім годинників, ювелірні прикраси з діамантами і брендовий одяг, зокрема чотири шуби дружини. За останні два з половиною роки Урбанський отримав понад 350 тис. грн ($8,8 тис.) житлових компенсацій.

Член групи «Відновлення України» Олег Воронько в останній декларації вказав майже $1,5 млн і понад €1 млн готівкою, а також десятки тисяч в інших валютах. Він отримав компенсацію з бюджету 237 тис. грн упродовж 2022 року.

Ще один позафракційний мажоритарник, нардеп-мільйонер Сергій Магера, обраний від проросійського «Опозиційного блоку», у перші місяці повномасштабного вторгнення отримав 58,5 тис. грн ($1,5 тис.) бюджетних коштів за проживання у номері на 16 кв. м у парламентському готелі «Київ». Це при тому, що на його банківському рахунку, згідно з декларацією, є 21 млн грн.

Депутат від ПЗЖМ Володимир Кальцев у 2022–2023 роках він отримав 412 тис. грн компенсації. Також політик задекларував майже $100 тис. готівкою, чотири годинники й дорогоцінні прикраси. Крім того, в декларації Кальцев зазначив, що позичив комусь $3,59 млн.

Мажоритарник від «Слуги народу» Артем Кунаєв, як і інші вищезгадані нардепи, не має власного житла у Києві. На оренду столичної квартири за останні два з половиною роки Кунаєв отримав 530 тис. грн. При цьому в його декларації вказано $280 тис. та €34 тис. готівки.

Понад 130 тис. грн компенсацій отримав нардеп від «Слуги народу» Богдан Торохтій, якого виключили з фракції після розслідування про відпочинок за кордоном під час війни та купівлю трьох новеньких авто на ім’я дружини. Торохтій брав компенсації до осені 2022 року, коли його дружина Аліна Левченко стала власницею квартири у Києві. У декларації нардепа, перераховуються діамантові прикраси дружини, три шуби по пів мільйона гривень, а також сумки, одяг і взуття люксових брендів.

Чимало нардепів від «Слуги народу» вибирають майже максимальні компенсації навіть попри значні накопичення у валюті. Зокрема, Степан Чернявський, Ігор Негулевський, Ігор Фріс, Орест Саламаха, Олександр Горобець та інші.

Водночас близько половини зі 160 нардепів IX скликання, які отримували компенсації за останні два з половиною роки, не декларували значних накопичень.

Нагадаємо, у червні 2022 року 144 нардепи попросили компенсацію за оренду житла. Раніше, у січні 2020 року понад 160 нардепів отримали компенсацію з бюджету за оренду житла.

До того ж депутати фракції «Слуга народу» користуються правом на компенсацію за житло активніше, ніж їхні колеги з інших фракцій та груп.