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Названо фракцію, депутати якої найбільше беруть компенсацій з бюджету за оренду житла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Названо фракцію, депутати якої найбільше беруть компенсацій з бюджету за оренду житла
Лише за перші чотири місяці 2024 року на оренду житла для «слуг» було витрачено 4,7 млн
фото: з відкритих джерел

«Слуги народу» беруть компенсації за житло активніше і частіше, ніж їхні колеги з інших фракцій та груп

Депутати фракції «Слуга народу» користуються правом на компенсацію за житло активніше, ніж їхні колеги з інших фракцій та груп. Про це йдеться у статті «Пільговики у діамантах. Хто із заможних нардепів під час війни знімає житло за рахунок держави?» руху «Чесно», опублікованій на «Главкомі».

Лише за перші чотири місяці 2024 року на оренду житла для «слуг» було витрачено 4,7 млн. «Найбільшу суму компенсації за житло отримали нардепи фракції «Слуга народу». Протягом 2022–2023 років на оренду житла для них щорічно йшло по 20 млн грн із бюджету, а за перші чотири місяці 2024 року ця сума вже сягнула 4,7 млн. Це більше, ніж відшкодування для нардепів усіх інших фракцій і груп разом узятих», – йдеться у статті.

Названо фракцію, депутати якої найбільше беруть компенсацій з бюджету за оренду житла фото 1

Не останнім фактором є те, що «Слуга народу» є найбільшою фракцією у Верховній Раді й туди входить найбільше мажоритарників, які, найімовірніше, не мають житла у столиці. Але й відсоток депутатів з інших фракцій та груп, які отримували компенсації, значно менший.

  • 108 «слуг» отримали відповідні виплати у 2022 році,
  • 97 – у 2023-му.
  • За перші чотири місяці 2024 року – 81 представник «Слуги народу» подавався на компенсації.
Названо фракцію, депутати якої найбільше беруть компенсацій з бюджету за оренду житла фото 2

Як зазначається, приблизно однакові суми – до 1,5 млн грн на рік – пішли на оренду житла для представників фракцій «Голосу» та Європейська Солідарність, груп «Довіра» та «За майбутнє».

Названо фракцію, депутати якої найбільше беруть компенсацій з бюджету за оренду житла фото 3

А найменше грошей на житло просили нардепи із груп ПЗЖМ і «Відновлення України» (які раніше разом входили до забороненої проросійської фракції ОПЗЖ) та від «Батьківщини».

Нагадаємо, у червні 2022 року 144 нардепи попросили компенсацію за оренду житла. Раніше, у січні 2020 року понад 160 нардепів отримали компенсацію з бюджету за оренду житла.

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Теги: житло партія Слуга народу компенсація

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