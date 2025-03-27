Миротворці в Україні зможуть відповісти на новий напад РФ – Макрон

Президент Франції вважає, що іноземний контингент змусить Росію відмовитися від подальшої агресії

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що миротворчі сили, у разі їхнього розміщення в Україні, зможуть дати відсіч росіянам, якщо Москва вдасться до повторного нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

«Якби знову сталася загальна агресія проти української землі, ці армії фактично опинилися б під ударом, і тоді це наші звичайні рамки залучення. Наші солдати, коли вони задіяні і розгорнуті, повинні реагувати та відповідати на рішення головнокомандувача і, якщо вони перебувають у конфліктній ситуації, відповідати на неї», – сказав Макрон.

За його словами, миротворчий контингент не буде розміщений на лінії фронту в Україні і «не буде задіяним в перший день проти російських сил». Цей контингент буде радше «відмовляти Росію від повторного нападу», уточнив президент Франції.

Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, у Парижі відбувається саміт «коаліції охочих». До французької столиці прибув президент України Володимир Зеленський. Він вже провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Раніше британський прем’єр Стармер заявив, що план «коаліції охочих», ініційований Лондоном і Парижем, переходить в «оперативну фазу».