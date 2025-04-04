У Києві стартували перемовини щодо можливого розміщення іноземного контингенту
Переговори проходять на рівні начальників військових штабів Франції, Британії та України
Сьогодні, 4 квітня, у Києві розпочалися перемовини представників України, Франції та Великої Британії, присвячені обговоренню питання розміщення іноземного військового контингенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».
Переговори проходять на рівні начальників військових штабів. Французьку делегацію очолює генерал Тьєррі Буркхардт, а британську – адмірал Ентоні Радакін. Протягом дня вони проведуть низку зустрічей із представниками українських збройних сил.
Також у планах – зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Основна мета візиту – обговорення можливості розміщення іноземних військових підрозділів на території України.
Раніше Зеленський анонсував термінову зустріч у Києві щодо контингенту миротворців. Президент зазначав, що зустріч планується у вузькому колі представників генштабів основних країн.
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