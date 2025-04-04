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У Києві стартували перемовини щодо можливого розміщення іноземного контингенту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві стартували перемовини щодо можливого розміщення іноземного контингенту
На сьогодні запланована зустріч представників Франції, Великої Британії з Володимиром Зеленським
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Переговори проходять на рівні начальників військових штабів Франції, Британії та України

Сьогодні, 4 квітня, у Києві розпочалися перемовини представників України, Франції та Великої Британії, присвячені обговоренню питання розміщення іноземного військового контингенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Переговори проходять на рівні начальників військових штабів. Французьку делегацію очолює генерал Тьєррі Буркхардт, а британську – адмірал Ентоні Радакін. Протягом дня вони проведуть низку зустрічей із представниками українських збройних сил.

Також у планах – зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Основна мета візиту – обговорення можливості розміщення іноземних військових підрозділів на території України.

Раніше Зеленський анонсував термінову зустріч у Києві щодо контингенту миротворців. Президент зазначав, що зустріч планується у вузькому колі представників генштабів основних країн.

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Теги: Франція Велика Британія миротворці

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