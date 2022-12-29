Офіс президента незабаром призначить посла в Китаї: деталі

Посла України в КНР немає з 14 лютого 2021 року

Віктор Шлінчак анонсував важливі кадрові рішення Банкової

Офіс президента готується призначити посла в Китаї. Майбутнім дипломатом стане чинний міністр. Про це повідомив голова правління Інституту світової політики, керівник інформагентства «Главком» Віктор Шлінчак в етері Радіо НВ.

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«Офіс президента готує ще одне політичне призначення. І це досить серйозна країна – Китай. До речі, там у нас посла немає вже майже півтора року. Хоч Офіс президента обіцяв це зробити в грудні минулого року», – зазначив Шлінчак.

На думку Віктора Шлінчака, існувала низка мотивів, чому український посол не їхав в Пекін. Наразі ж в Офісі президента визначилися з кандидатурою.

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«Агреман вже відправлений і, згідно з моїми даними, уже отриманий. Цією кандидатурою буде один з чинних міністрів, міністерство якого буде після нового року реформовано. А він поїде послом до Китаю. Я знаю прізвище, але поки давайте будемо зберігати інтригу», – розповів керівник «Главкома».

Посла України в КНР немає з 14 лютого 2021 року. У той день Сергій Камишев помер від обширного інфаркту. Він очолював українське посольство в Пекіні з 2004 по 2009 рік. У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський повторно призначив дипломата на цю посаду.

Ексголова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що останні півроку Камишева тероризували погрозами звільнення. Ім'я цієї людини він не назвав.

Нагадаємо, нещодавно спалахнув дипломатичний скандал: Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. Після такого кадрового рішення народні депутати готують зміни до закону «Про дипломатичну службу» – скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті.

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Як відомо, соцмережі бурхливо відреагували на призначення нового посла України в Болгарії – Олесі Ілащук. Реакції українців не забарилися, адже подібний інцидент у дипломатії трапився уперше, тож мережа рясніє коментарями українців про новопризначену дипломатку.

Варто зазначити, що соцмережі знайшли зв'язки Олесі Ілащук із впливовими людьми та навіть оточенням президента – оприлюднено скандальні факти з біографії.

До слова, нова пані посол просить суспільство звернути увагу на певні параметри тих статей і новин, які нібито розповсюджує ворог – Ілащук вже знайшла винних у скандалі зі власним призначенням на посаду.