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    Єрмак звернувся із закликом до Канади

    Та насамперед нам треба закрити небо - Єрмак звернувся із закликом до Канади
    Та насамперед нам треба закрити небо
    фото: Офіс президента

    «Дайте нам більше зброї»

    Україна закликає Канаду та інших партнерів постачати зброю. Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-спілкування з журналістами канадського Global News.

    «Нам потрібно більше зброї. Стрілецька, системи розмінування, дрони, контрбатарейні радари, гаубиці, бронежилети... Все! Та насамперед нам треба закрити небо, щоб захистити наші міста від ракет», – пояснив Андрій Єрмак.

    Керівник Офісу глави держави також наголосив на важливості збільшення військової допомоги Україні, зокрема з боку Канади.

    «Кожна година продовження війни забирає життя українців та завдає величезної шкоди нашій країні», – підсумував він.

    Кілька днів тому Зеленський обговорив з Трюдо оборонну співпрацю.

    Раніше Канада розширила санкції проти Росії.

    Як відомо, Канада надасть Україні протитанкову зброю і відмовиться від російської нафти.

    Нагадаємо, Україна вже отримала кілька вантажів зі зброєю від США.

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    Теги: росія окупанти Канада війна радари розмінування Україна Андрій Єрмак окупація #stoprussia
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    Єрмак звернувся із закликом до Канади