Єрмак звернувся із закликом до Канади
«Дайте нам більше зброї»
Україна закликає Канаду та інших партнерів постачати зброю. Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-спілкування з журналістами канадського Global News.
«Нам потрібно більше зброї. Стрілецька, системи розмінування, дрони, контрбатарейні радари, гаубиці, бронежилети... Все! Та насамперед нам треба закрити небо, щоб захистити наші міста від ракет», – пояснив Андрій Єрмак.
Керівник Офісу глави держави також наголосив на важливості збільшення військової допомоги Україні, зокрема з боку Канади.
«Кожна година продовження війни забирає життя українців та завдає величезної шкоди нашій країні», – підсумував він.
Кілька днів тому Зеленський обговорив з Трюдо оборонну співпрацю.
Раніше Канада розширила санкції проти Росії.
Як відомо, Канада надасть Україні протитанкову зброю і відмовиться від російської нафти.
Нагадаємо, Україна вже отримала кілька вантажів зі зброєю від США.