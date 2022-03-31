Єрмак звернувся із закликом до Канади

Та насамперед нам треба закрити небо

«Дайте нам більше зброї»

Україна закликає Канаду та інших партнерів постачати зброю. Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-спілкування з журналістами канадського Global News.

«Нам потрібно більше зброї. Стрілецька, системи розмінування, дрони, контрбатарейні радари, гаубиці, бронежилети... Все! Та насамперед нам треба закрити небо, щоб захистити наші міста від ракет», – пояснив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу глави держави також наголосив на важливості збільшення військової допомоги Україні, зокрема з боку Канади.

«Кожна година продовження війни забирає життя українців та завдає величезної шкоди нашій країні», – підсумував він.

Кілька днів тому Зеленський обговорив з Трюдо оборонну співпрацю.

Раніше Канада розширила санкції проти Росії.

Як відомо, Канада надасть Україні протитанкову зброю і відмовиться від російської нафти.

Нагадаємо, Україна вже отримала кілька вантажів зі зброєю від США.

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