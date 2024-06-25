Кабмін погодив звільнення очільника Вінницької ОВА

Борзов обійняв посаду глави ОВА у 2020 році

Кабінет міністрів погодив звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У 2020 році Зеленський призначив Борзова, який був тоді керівником Державного управління справами, очільником Вінницької ОВА замість Владислава Скальського. Сергій Борзов від 1 серпня 2019 року очолював Державне управління справами.

Народився у Вінниці 1980 року. Закінчив 35-ту школу на Вишеньці. Навчався на історичному факультеті Вінницького педуніверситету. Борзова багато вінничан знають ще з 2006 року, коли він займався підприємницькою діяльністю і створив команду «Вінницькі перці», яка стала популярною і вийшла на телеекрани країни. «Вінницькі перці» фактично були його стартапом. Пізніше Борзов став ще директором команди КВН «Збірна України».

У 2014 році Сергій Борзов отримав пропозицію працювати на держслужбі. Тоді він переїхав до Києва. Пізніше забрав до столиці і родину. Разом з дружиною Іриною Борзовою виховують двох доньок і сина.

В Сергія Борзова дві вищі освіти і 6-річний досвід державної на різних посадах в Державному управлінні справами. У 2018 році він закінчив Національну академію державного управління при Президентові України. Спеціальність – управління суспільним розвитком. Кваліфікація – магістр управління суспільним розвитком.