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Кабмін позбавив почесних грамот уряду двох чиновників часів Януковича

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кабмін позбавив почесних грамот уряду двох чиновників часів Януковича
Російський диктатор Володимир Путін та Олександр Баталін в Кремлі, 2017 рік
фото: kremlin.ru

Звання Героя України Баталін отримав 2012 року з рук Віктора Януковича

Кабінет Міністрів України скасував нагородження почесною грамотою уряду колишнього голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Тулуба та колишнього депутата Верховної Ради Криму Олександра Баталіна. Про це йдеться у  постанові  уряду №1387. 

Постановою №1387 Кабмін вніс зміну до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2001 року «Про нагородження почесною грамотою Кабінету Міністрів України», якою виключив позицію щодо надання такої грамоти Олександру Баталіну (тоді президенту Спілки промисловців, підприємців та аграріїв Криму), який раніше був головою правління ПАТ «Завод "Фіолент» і депутатом Верховної Ради Криму.

Також уряд вніс зміну до рішення від 27 серпня 2004 року «Про нагородження почесною грамотою Кабінету Міністрів України», яким виключив позицію щодо надання такої грамоти ексголові Черкаської обласної державної адміністрації Сергію Тулубу.

Що відомо про Олександра Баталіна

Звання Героя України Баталін отримав 2012 року з рук Віктора Януковича. Він був членом «Партії регіонів», а 2014-го вступив до лав «Єдиної Росії». Також нагороджений медаллю окупаційної влади «За защиту Крыма».

Баталін уже понад 30 років очолює завод «Фіолент» у Криму. Україна заочно засудила його до 14 років ув'язнення за державну зраду. Після окупації Криму на потужностях підприємства «Фіолент» виробляють не лише електроприлади, а й продукцію для російського оборонпрому.

Окупаційні пропагандистські медіа писали, що продукція «Фіоленту» користується попитом у військових та використовується практично в усіх видах озброєння: наземному, повітряному і космічному.

Що відомо про Сергія Тулуба

Сергій Тулуб під час засідання Громадської гуманітарної ради в Києві, 31 жовтня 2013 рік
Сергій Тулуб під час засідання Громадської гуманітарної ради в Києві, 31 жовтня 2013 рік
фото: УНІАН

Сергій Тулуб народився у Донецьку, має гірничу освіту, працював на шахті, потім по партійній лінії (ще КПУ) став першим секретарем Харцизського міськкому. Потому працював в обласній адміністрації

03.06.1998-31.12.99 – міністр вугільної промисловості України.

30.12.1999-26.06.2000 – міністр палива та енергетики України.

Член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (з 06.2000).

Серпень 2000 – листопад 2002 – заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

10.06.2002-13.04.2004 – президент, ДП Н«АЕК «Енергоатом».

13.04.2004-03.02.2005 – міністр палива та енергетики України – президент ДП "НАЕК «Енергоатом».

04.08.2006-18.12.2007 – міністр вугільної промисловості України.

З 6 квітня 2010 року до 25 лютого 2014 року голова Черкаської обласної державної адміністрації. Заява про складання повноважень була написана «Задля уникнення подальшого протистояння на Черкащині, розуміючи невідворотність і необхідність змін у системі виконавчої влади і місцевого самоврядування…». У той же час, було повідомлено, що він залишається членом «Партії регіонів». 

Сергій Тулуб мав звання Герой України (з врученням ордена Держави від 6 серпня 2004), ордени князя Ярослава Мудрого V ступені, , «За заслуги» III ступеня, звання Заслужений діяч науки і техніки.

Відповідно до рішення РНБО України від 22 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 22 листопада 2024 року № 779/2024 позбавлений усіх державних нагород України.

До слова, Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про позбавлення державних нагород 34 зрадників України.  Як повідомляється, серед зрадників – колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх позбавлено державних нагород України безстроково.

Теги: державна зрада державні нагороди Володимир Зеленський РНБО

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