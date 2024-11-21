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Британський генерал-майор назвав головний козир Зеленського в майбутніх переговорах

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Британський генерал-майор назвав головний козир Зеленського в майбутніх переговорах
Генерал-майор Великої Британії у відставці Руперт Джонс вважає малоймовірним те, що українські війська зможуть піти в ще один наступ у Курській області
фото: riakursk.ru

Руперт Джонс: «Україні не потрібно захоплювати ще більше російської території»

Захоплення частини території Курської області створює стратегічну дилему для російського диктатора Володимира Путіна та дає Україні сильнішу позицію в потенційних майбутніх переговорах. Про це заявив генерал-майор Великої Британії у відставці Руперт Джонс в інтерв'ю «24 каналу».

На думку Джонса, головна причина, через яку президент Володимир Зеленський ропочав курську операцію, полягала в тому, щоб створити не оперативну, а стратегічну дилему для Путіна, взявши під контроль якусь суверенну російську територію.

«Це справжня стратегічна гра, тому що вона дає реальні важелі впливу, коли війна наближається до завершення. Тому що Путін – горда людина, російський народ – гордий народ, йому не сподобається, що є українські війська на російській землі. Це дає Україні певну переговорну силу. Ви повинні мати якусь переговорну силу, тому що все залежить від ситуації на полі бою. У Курську відбувається те, з чим Путіну також доведеться мати справу. Отже, мені здається, це дає Україні сильнішу позицію, ніж вона мала б за інших обставин», – вважає генерал-майор у відставці.

Водночас Джонс переконаний, що Україні не потрібно захоплювати ще більше території Курщини, адже важливий просто факт того, що Сили оборони утримують якусь російську територію.

«Не має значення, чи збільшите ви зону контролю. Я був глибоко переконаний, що після початкового вторгнення на Курщину потрібно було убезпечити оборонну місцевість – будь це лінії річок, об'єкти пагорбів, але зайняти позицію, яку ви потім зможете окопати, захистити, утримати її», – наполягає фахівець.

Він додав, що нині малоймовірним є те, що українські війська зможуть піти в ще один наступ у Курській області.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів. 

Між тим, російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

До слова, ЗСУ завдяки операції у Курській області вдалося взяти багато окупантів у полон та стягнути чимало російської техніки з території України.

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Теги: Курщина путін фронт війна переговори Володимир Зеленський

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