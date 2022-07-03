Кабмін призначив тимчасового голову Адміністрації морських портів

Також Кабмін призначив нових керівників у три морські порти

Уряд призначив Вострікова Олексія тимчасовим головою ДП «Адміністрації морських портів України». Відповідне рішення опубліковане на сайті Кабміну.

«Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо тимчасового покладення виконання обов’язків голови державного підприємства «Адміністрація морських портів України» на заступника голови з технічних питань та розвитку інфраструктури цього підприємства Вострікова Олексія Миколайовича», – йдеться у повідомленні.

До призначення він працював заступником голови з технічних питань та розвитку інфраструктури.

Також Кабмін призначив нових керівників у три морські порти, це «Одеський морський торговельний порт», «Морський торговельний порт «Чорноморськ» та «Морський торговельний порт «Южний».

Нагадаємо, 1 липня нардепи призначили нового Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ним став Дмитро Лубінець.