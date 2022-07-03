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    Політика

    Кабмін призначив тимчасового голову Адміністрації морських портів

    Тимчасовим головою Адміністрації морських портів став&nbsp;Востріков Олексій - Кабмін призначив тимчасового голову Адміністрації морських портів
    Тимчасовим головою Адміністрації морських портів став Востріков Олексій
    фото: Урядовий портал

    Також Кабмін призначив нових керівників у три морські порти

    Уряд призначив Вострікова Олексія тимчасовим головою ДП «Адміністрації морських портів України». Відповідне рішення опубліковане на сайті Кабміну.

    «Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо тимчасового покладення виконання обов’язків голови державного підприємства «Адміністрація морських портів України» на заступника голови з технічних питань та розвитку інфраструктури цього підприємства Вострікова Олексія Миколайовича», – йдеться у повідомленні.

    До призначення він працював заступником голови з технічних питань та розвитку інфраструктури.

    Також Кабмін призначив нових керівників у три морські порти, це «Одеський морський торговельний порт», «Морський торговельний порт «Чорноморськ» та «Морський торговельний порт «Южний».

    Нагадаємо, 1 липня нардепи призначили нового Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ним став Дмитро Лубінець.

    Нардепи призначили нового Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ним став Дмитро Лубінець. Відповідне рішення підтримали 250 парламентарів.
    Напередодні, 31 травня, парламент проголосував за звільнення уповноваженої Верховної Ради з питань прав людини Людмилу Денісову.

    Народні депутати від «Слуги народу» заявляють, що омбудсмен Людмила Денісова неналежно виконувала свої обов’язки після початку повномасштабного вторгнення Росії.

    Денісова оскаржуватиме в суді своє звільнення з цієї посади.

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    Теги: Кабмін уряд
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    Кабмін призначив тимчасового голову Адміністрації морських портів