Кабмін призначив тимчасового голову Адміністрації морських портів
Також Кабмін призначив нових керівників у три морські порти
Уряд призначив Вострікова Олексія тимчасовим головою ДП «Адміністрації морських портів України». Відповідне рішення опубліковане на сайті Кабміну.
«Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо тимчасового покладення виконання обов’язків голови державного підприємства «Адміністрація морських портів України» на заступника голови з технічних питань та розвитку інфраструктури цього підприємства Вострікова Олексія Миколайовича», – йдеться у повідомленні.
До призначення він працював заступником голови з технічних питань та розвитку інфраструктури.
Також Кабмін призначив нових керівників у три морські порти, це «Одеський морський торговельний порт», «Морський торговельний порт «Чорноморськ» та «Морський торговельний порт «Южний».
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