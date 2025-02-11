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Кабмін звільнив главу Держслужби водного транспорту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Кабмін звільнив главу Держслужби водного транспорту
Ігнатенко очолював Держслужбу морського та внутрішнього водного транспорту й судноплавства з грудня 2022 року
фото: Євгеній Ігнатенко/Facebook

Тимчасово обов’язки голови Держслужби виконуватиме Микола Кравчук

Кабінет міністрів звільнив Євгенія Ігнатенка з посади голови Держслужби морського та внутрішнього водного транспорту й судноплавства. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

«Кабінетом міністрів України звільнено Ігнатенка Євгенія Олександровича з посади голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України», – йдеться в повідомленні.

Тимчасовим виконувачем обов’язків голови Держслужби призначено Миколу Кравчука. Він обіймає посаду першого заступника Держслужби.

Ігнатенко очолював Держслужбу морського та внутрішнього водного транспорту й судноплавства з грудня 2022 року. З 2004 по 2017 працював у судноплавних компаніях на посадах від матроса до капітана буксира, а в українській судноплавній компанії «Нібулон» також був заступником директора з безпеки судноплавства та директором. З 2017 року Ігнатенко був комерційним директором у ТОВ «Грейн-Трансшипмент».

У листопаді 2020 року Ігнатенка обрали депутатом Миколаївської обласної ради. Там він став заступником голови фракції «Слуга народу» та заступником голови постійної комісії з промислової політики, підприємництва, транспортної інфраструктури, водногосподарського комплексу, енергетики та енергозбереження, зв'язку та цифровізації.

У квітні 2022 року вступив до лав ЗСУ. Служив у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Брав участь у бойових діях на сході та півдні України, зокрема у звільненні Херсона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив двох нових заступників міністра оборони. Ними стали генерал-лейтенант Євген Мойсюк та командир Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ Валерій Чуркін. 

Теги: Кабмін уряд кадрові зміни

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