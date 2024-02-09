Мінветеранів тимчасово очолить Герой України Олександр Порхун: що про нього відомо

Тимчасовим в.о. міністра у справах ветеранів став Олександр Порхун, який був першим заступником міністра

До 9 лютого Порхун був на посаді першого заступника міністра у справах ветеранів

Кабінет Міністрів України тимчасово поклав виконання обов’язків міністра у справах ветеранів України на Олександра Порхуна. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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«Тимчасово покладено виконання обов’язків Міністра у справах ветеранів України на Порхуна Олександра Володимировича», – зазначено в повідомленні.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 9 лютого. Крім того, Кабмін звільнив Сафарова Фаріда Каміл огли з посади заступника міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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Досі Порхун був на посаді першого заступника міністра у справах ветеранів – з 22 квітня 2020 року.

З відкритих даних про Олександра Порхуна відомо наступне:

З 07.2004 по 08.2006 рік – курсант Одеського інституту Сухопутних військ.

З 08.2006 по 11.2008 рік – курсант Львівського ордена Червоної Зірки інституту Сухопутних військ ім. Гетьмана П.Сагайдачного Національного університету «Львівська політехніка».

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З 11.2008 по 12.2017 року проходив службу в Збройних Силах України.

Колишній командир 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади.

Командував підрозділом у бойових зіткненнях під час звільнення населених пунктів Степанівка, Красний Луч, Алчевськ, Сніжне, Чорнухіне, Тельманове, Старобешиве, Торез, Ясинувата, Єнакієве, Краматорськ, Красноармійськ, Шахтарськ, Слов’янськ, Ізварине, Лисичанськ, гори Карачун.

У перший бій підрозділ під командуванням Олександра Порхуна вступив 2 травня 2014 року на мосту під Слов’янськом. Місцеве населення заблокувало на дорозі рух колони військової техніки, а з гори Карачун, яка на той час була під контролем бойовиків, вів обстріл снайпер. Умілими діям організував оборону без втрат особового складу та військової техніки. Пізніше підрозділ Олександра Порхуна у складі батальйонно-тактичної групи захопив та утримував оперативно важливу висоту 167.6 (гора Карачун), контролюючи напрямки можливих наступальних дій проросійських бойовиків поблизу біля Слов’янська.

Державні нагороди: Герой України.

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Нагадаємо, міністр у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку. Як заявляли представники Руху ветеранів України, за час перебування Лапутіної на посаді міністра «ветеранів перестали чути та вирішувати їх нагальні потреби».

Згодом Зеленський відреагував на звільнення очільниці Мінветеранів. За словами президента, відставка Лапутіної є питанням «виключно менеджменту».

Зеленський зазначив, що Україні потрібні «сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері».