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Кабмін призначив нового очільника Держпродспоживслужби

Христина Петренко
glavcom.ua
Кабмін призначив нового очільника Держпродспоживслужби
Сергій Ткачук з жовтня 2023 року виконував обов'язки голови Держпродспоживслужби
Фото: Сергій Ткачук

Також Кабмін звільнив із посади заступника Міністра молоді та спорту України  

Сьогодні, 30 січня, уряд зробив деякі кадрові перестановки. Зокрема, головою Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів призначили Сергія Ткачука, який до цього був першим заступником голови відомства. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Призначено Ткачука Сергія Петровича Головною Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів», – повідомив Мельничук.

Крім того, Кабмін звільнив із посади заступника Міністра молоді та спорту України Владислава Яцука. 

Хто такий Сергій Ткачук

Сергій Ткачук народився 29 листопада 1983 року.  Отримав диплом за спеціальністю «Правознавство» у Хмельницькому університеті управління та права. Також закінчив магістратуру в Національній академії державного управління при президентові України за спеціальністю «Державне управління». Має ступінь доктора філософії.

У січні 2019 року став радником тодішнього голови Хмельницької обласної військової адміністрації Вадима Лозового. Потім працював заступником голови Хмельницької ОВА.

З жовтня 2023 року виконував обов'язки голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба отримала близько 210 скарг на куріння в публічних місцях у 2023 році. Із квітня 2023 року Держпродспоживслужба відновила контроль за дотриманням антитютюнового законодавства, у тому числі заборони куріння у приміщеннях кафе, барів, ресторанів згідно з наказом МОЗ від 17.03.2023 № 522.

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Теги: Сергій Ткачук Держпродспоживслужба Кабмін

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