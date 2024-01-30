Кабмін призначив нового очільника Держпродспоживслужби

Також Кабмін звільнив із посади заступника Міністра молоді та спорту України

Сьогодні, 30 січня, уряд зробив деякі кадрові перестановки. Зокрема, головою Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів призначили Сергія Ткачука, який до цього був першим заступником голови відомства. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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«Призначено Ткачука Сергія Петровича Головною Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів», – повідомив Мельничук.

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Крім того, Кабмін звільнив із посади заступника Міністра молоді та спорту України Владислава Яцука.

Хто такий Сергій Ткачук

Сергій Ткачук народився 29 листопада 1983 року. Отримав диплом за спеціальністю «Правознавство» у Хмельницькому університеті управління та права. Також закінчив магістратуру в Національній академії державного управління при президентові України за спеціальністю «Державне управління». Має ступінь доктора філософії.

У січні 2019 року став радником тодішнього голови Хмельницької обласної військової адміністрації Вадима Лозового. Потім працював заступником голови Хмельницької ОВА.

З жовтня 2023 року виконував обов'язки голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба отримала близько 210 скарг на куріння в публічних місцях у 2023 році. Із квітня 2023 року Держпродспоживслужба відновила контроль за дотриманням антитютюнового законодавства, у тому числі заборони куріння у приміщеннях кафе, барів, ресторанів згідно з наказом МОЗ від 17.03.2023 № 522.