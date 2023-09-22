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Україна й Канада розширили угоду про вільну торгівлю

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна й Канада розширили угоду про вільну торгівлю
Передбачено розширення дії угоди на товари, які мають складові з Євросоюзу, Британії та Ізраїлю
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

До розширеної угоди включені додаткові позиції стосовно лібералізації інвестицій і торгівлі, зокрема експорту послуг

Канада спільно з Україною підписали угоду про вільну торгівлі між країнами. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

«Ми щойно підписали угоду про вільну торгівлі між Україною та Канадою. Це надає можливість канадським компаніям доступ до ринку України й це створить додаткові робочі місця», – сказав Трюдо.

Церемонія підписання відбулася в Оттаві. До розширеної угоди включені додаткові позиції стосовно лібералізації інвестицій і торгівлі, зокрема експорту послуг.

Також передбачено розширення дії угоди на товари, які мають складові з Євросоюзу, Британії та Ізраїлю. 

Нагадаємо, що 22 вересня президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською прибули з неоголошеним візитом до Канади. 

Як повідомлялося, Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві. Серед іншого, лідери обговорили оборонні потреби нашої країни.

Канада оголосила про надання довгострокової фінансової допомоги Україні на суму $482,6 млн. За словами глави канадського уряду, фінансова допомога для України розрахована на три роки. Трюдо уточнив, що частина коштів буде витрачена на будівництво 50 бронемашин і 50 санітарних машин.

Теги: Канада Україна торгівля

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