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Зеленський полетів із неанонсованим візитом до Канади

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зеленський полетів із неанонсованим візитом до Канади
Від початку війни Володимир Зеленський і Джастін Трюдо неодноразово зустрічалися
фото: Офіс президента

Зеленський зустрінеться із членами уряду Канади, а також виступить у парламенті країни

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Канади. Про це оголосили в офісі прем’єр-міністра Канади, передає Укрінформ.

Джастін Трюдо оголосив, що Зеленський перебуватиме у Канаді з 21 по 22 вересня.

«Двоє лідерів продовжать тісно співпрацювати над зміцненням зв’язків між державами й допомогою українському народу у подальшій обороні від російського жорстокого й невиправданого вторгнення. Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться», – йдеться у поширеному повідомленні.

Зазначається, що у рамках візиту Зеленський зустрінеться із членами уряду Канади, а також виступить у парламенті країни. Після цього він вирушить до Торонто де зустрінеться із канадськими бізнес-лідерами з метою зміцнення інвестицій приватного сектору у майбутнє України.

«Канада разом із союзниками й партнерами й надалі стоятиме пліч-о-пліч із народом України протягом усього часу, що знадобиться. У тісній співпраці ми посилюватимемо економічний тиск на режим Путіна, поки він не почне поважати територіальну цілісність й суверенітет України», – наголосили у офісі глави канадського уряду.

Раніше джерела CBC News повідомили, що Зеленський цього тижня збирається відвідати Канаду після візиту в ООН і США. 

Нагадаємо, що в межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом. Володимир Зеленський і Джозеф Байден обговорили оборонну підтримку України й подальшу співпрацю на благо обох країн та всього світу. 

 Сполучені Штати нададуть Україні $128 млн нової допомоги у сфері безпеки, а також $197 млн на озброєння і техніку.

Теги: Джастін Трюдо Канада США Володимир Зеленський

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