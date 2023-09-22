Зеленський полетів із неанонсованим візитом до Канади

Від початку війни Володимир Зеленський і Джастін Трюдо неодноразово зустрічалися

Зеленський зустрінеться із членами уряду Канади, а також виступить у парламенті країни

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Канади. Про це оголосили в офісі прем’єр-міністра Канади, передає Укрінформ.

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Джастін Трюдо оголосив, що Зеленський перебуватиме у Канаді з 21 по 22 вересня.

«Двоє лідерів продовжать тісно співпрацювати над зміцненням зв’язків між державами й допомогою українському народу у подальшій обороні від російського жорстокого й невиправданого вторгнення. Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться», – йдеться у поширеному повідомленні.

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Зазначається, що у рамках візиту Зеленський зустрінеться із членами уряду Канади, а також виступить у парламенті країни. Після цього він вирушить до Торонто де зустрінеться із канадськими бізнес-лідерами з метою зміцнення інвестицій приватного сектору у майбутнє України.

«Канада разом із союзниками й партнерами й надалі стоятиме пліч-о-пліч із народом України протягом усього часу, що знадобиться. У тісній співпраці ми посилюватимемо економічний тиск на режим Путіна, поки він не почне поважати територіальну цілісність й суверенітет України», – наголосили у офісі глави канадського уряду.

Раніше джерела CBC News повідомили, що Зеленський цього тижня збирається відвідати Канаду після візиту в ООН і США.

Нагадаємо, що в межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом. Володимир Зеленський і Джозеф Байден обговорили оборонну підтримку України й подальшу співпрацю на благо обох країн та всього світу.

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Сполучені Штати нададуть Україні $128 млн нової допомоги у сфері безпеки, а також $197 млн на озброєння і техніку.