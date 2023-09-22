Канада обіцяє Україні суттєву макроекономічну допомогу

Канада й Україна домовилися взаємодіяти з партнерами з G7 для створення робочої групи, які надаватиме консультації щодо арешту й конфіскації російських активів

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна надасть Україні у 2024 році суттєву макроекономічну підтримку. Про це Трюдо повідомив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

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«Уряду потрібні ресурси, необхідні для продовження надання послуг населенню, довгострокова впевненість в ефективному плануванні та координація допомоги, щоб Україна після здобуття перемоги продовжувала залишатися сильною і процвітаючою країною. Тому я сьогодні підтверджую, що ми знову надамо суттєву макроекономічну підтримку Україні у 2024 фінансовому році», – сказав Трюдо.

За його словами, Канада й Україна домовилися взаємодіяти з партнерами з G7 для створення робочої групи, які надаватиме консультації щодо арешту й конфіскації російських активів, у тому числі центрального банку РФ. Також Канада додає до санкційного списку 63 фізичні та юридичні особи з Росії, включаючи причетних до викрадення дітей і поширення дезінформації.

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Трюдо додав, що Канада підтримуватиме громадянське суспільство України, а також надаватиме допомогу Верховній Раді у підвищенні його кіберстійкості, місцевим громадам – у відновленні інфраструктури та фермерам, які постраждали від російського вторгнення.

Нагадаємо, що 22 вересня президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською прибули з неоголошеним візитом до Канади.

Як повідомлялося, Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві. Серед іншого, лідери обговорили оборонні потреби нашої країни.

Канада оголосила про надання довгострокової фінансової допомоги Україні на суму $482,6 млн. За словами глави канадського уряду, фінансова допомога для України розрахована на три роки. Трюдо уточнив, що частина коштів буде витрачена на будівництво 50 бронемашин і 50 санітарних машин. Крім того, Україна й Канада розширили угоду про вільну торгівлю.