  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Канал «Дом» доплатив ще 11 млн грн ексвласнику «Зе Медіа» за шоу з Пальчевським

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вартість зйомок та монтажу однієї передачі з Пальчевським хронометражем 45 хв становить 727 тис. грн - Канал «Дом» доплатив ще 11 млн грн ексвласнику «Зе Медіа» за шоу з Пальчевським
    Вартість зйомок та монтажу однієї передачі з Пальчевським хронометражем 45 хв становить 727 тис. грн
    фото з сайту руху Чесно

    «Дом» уклав другий контракт з фірмою «Імажинаріум» на виробництво шоу «Про життя з Андрієм Пальчевським»

    Державний телеканал Дом 7 лютого підписав другий контракт на 11,6 млн грн з компанією «Імажинаріум» колишнього власника «Зе Медіа» на виробництво 16 випусків шоу з політиком Андрієм Пальчевським.

    Копію контракту оприлюднено в системі Prozorro.

    Це вже другий контракт держканалу з фірмою «Імажинаріум» на виробництво шоу «Про життя з Андрієм Пальчевським». Перший договір на 12 млн грн був підписаний 13 грудня 2021 року. Той перший договір передбачав розробку проєкту шоу та написання сценаріїв.

    Другий договір від 7 лютого 2022 року передбачає запис 16 випусків та їхній монтаж. Вартість зйомок та монтажу однієї передачі з Пальчевським хронометражем 45 хв становить 727 тис. грн.

    ТОВ «Імажинаріум» створено у жовтні 2021 року, за 2 місяці до контракту з каналом Дом.

    За даними платформи YouControl, керівником цієї компанії є Володимир Татаренко – колишній директор ТОВ «Зе Медіа», яке проводило опитування «5 питань від Президента» та займалося рекламою виборчої кампанії «Слуги Народу».

    Нагадаємо, видатки державного бюджету на утримання телеканалу «ДОМ» та UATV у грудні 2021 року становили 533 млн грн.

    Читайте також:

    Джерело: Цензор.НЕТ

    Теги: ЗМІ телебачення ProZorro Андрій Пальчевський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Канал «Дом» доплатив ще 11 млн грн ексвласнику «Зе Медіа» за шоу з Пальчевським