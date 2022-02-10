Канал «Дом» доплатив ще 11 млн грн ексвласнику «Зе Медіа» за шоу з Пальчевським

Вартість зйомок та монтажу однієї передачі з Пальчевським хронометражем 45 хв становить 727 тис. грн

«Дом» уклав другий контракт з фірмою «Імажинаріум» на виробництво шоу «Про життя з Андрієм Пальчевським»

Державний телеканал Дом 7 лютого підписав другий контракт на 11,6 млн грн з компанією «Імажинаріум» колишнього власника «Зе Медіа» на виробництво 16 випусків шоу з політиком Андрієм Пальчевським.

Копію контракту оприлюднено в системі Prozorro.

Це вже другий контракт держканалу з фірмою «Імажинаріум» на виробництво шоу «Про життя з Андрієм Пальчевським». Перший договір на 12 млн грн був підписаний 13 грудня 2021 року. Той перший договір передбачав розробку проєкту шоу та написання сценаріїв.

Другий договір від 7 лютого 2022 року передбачає запис 16 випусків та їхній монтаж. Вартість зйомок та монтажу однієї передачі з Пальчевським хронометражем 45 хв становить 727 тис. грн.

ТОВ «Імажинаріум» створено у жовтні 2021 року, за 2 місяці до контракту з каналом Дом.

За даними платформи YouControl, керівником цієї компанії є Володимир Татаренко – колишній директор ТОВ «Зе Медіа», яке проводило опитування «5 питань від Президента» та займалося рекламою виборчої кампанії «Слуги Народу».

Нагадаємо, видатки державного бюджету на утримання телеканалу «ДОМ» та UATV у грудні 2021 року становили 533 млн грн.

Джерело: Цензор.НЕТ