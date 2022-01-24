Канцлер Німеччини прокоментував відставку адмірала після слів про Крим

Канцлер ФРН Шольц: висловлювання Шенбаха про Крим не відповідають уявленням влади

Канцлер ФРН назвав відставку Шенбаха «прийнятною»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував відставку глави Військово-морських сил (ВМС) країни віце-адмірала Кай-Ахіма Шенбаха після його слів про окупований Крим. Про це Шольц заявив на брифінгу в Берліні.

На думку Шольца, висловлювання Шенбаха не відповідають уявленням уряду країни щодо ситуації з півостровом.

«Заяви, які зробив віце-адмірал, не відображають уявлення федерального уряду, і тому його відставка є прийнятною», – сказав він.

Висловлювання, які зробив віце-адмірал, не відповідають уявленням федерального уряду, – сказав він.

Нагадаємо, глава Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна нібито ніколи не поверне окупований Росією Крим. Про це йшлося під час конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

Його слова викликали різку критику з боку української влади. МЗС України вважає категорично неприйнятними висловлювання командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха

У Міноборони Німеччини також наголосили, що категорично не згодні з позицією Шенбаха щодо належності півострова.

Як стало відомо, командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах надасть пояснення у Міністерстві оборони щодо своїх заяв про те, що Україна ніколи не поверне Крим.

Згодом командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах перепросив за свої висловлювання.

Після цього Шенбах повідомив, що йде у відставку. За його словами, він подав прохання про відставку, і міністр оборони Крістін Ламбрехт його схвалила.

Джерело: РИА Новости