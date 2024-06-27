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Нардепка Марченко розповіла, чому кинула гроші за паркан, коли до неї прийшли з НАБУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нардепка Марченко розповіла, чому кинула гроші за паркан, коли до неї прийшли з НАБУ
Чиновниця була затримана під час отримання хабаря у розмірі $3 тис. у Тернополі
фото: скриншот відео

Провини в отриманні незаконної винагороди за сприяння у виїзді чоловіків за кордон по системі «Шлях» Марченко не визнає

Народна депутатка Людмила Марченко, яку викрили на хабарі, пояснила, чому намагалася позбутися грошей, коли до неї прийшли детективи Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомляє громадська організація «Центр протидії корупції».

Під час допиту депутатка заявила, що гроші, які вона намагалася викинути через паркан, їй принесла на зберігання її помічниця Анастасія Колеснік.

Однак, коли до неї в будинок прийшли працівники НАБУ, вона, за її словами, «була шоковому стані й не дуже усвідомлювала, що відбувається». Крім того, вона розповіла, що в той час приймала ліки, і це, мовляв, могло вплинути на її поведінку в умовах стресу.

Провини в отриманні незаконної винагороди за сприяння у виїзді чоловіків за кордон по системі «Шлях» Марченко не визнає, стверджуючи, що просто надавала консультації щодо документів, які необхідно оформити, щоб виїхати за кордон як волонтер.

Продовження допиту Марченко заплановано на 28 червня.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро розслідувань оприлюднило відео, на якому звинувачена у хабарництві народна депутатка від «Слуги народу» Людмила Марченко нібито намагалася заховати гроші у власному будинку. Запис опубліковано на YouTube-каналі відомства.

11 липня Марченко та її помічниці слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 «Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією» та ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу.

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Теги: кордон будинок гроші волонтер хабар корупція в Україні депутат

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