Нардеп пояснив, чому Україна не знижує призовний вік

Зниження мобілізаційного віку не обговорюється ані у Верховній Раді, ані у Міноборони, ані в Офісі президента

Зниження призовного віку в Україні для мобілізації не обговорюється, зокрема, через питання генофонду. Про це заявив народний депутат Федір Веніславський в інтерв’ю Liga.net

Як каже нардеп, середній вік військовослужбовців Збройних сил України становить 30-35 років. Нардеп зазначає, попри те, що у молодих людей кращі фізичні дані та вища здатність пристосовуватися до поточних умов відмова зниження призовного віку пов'язане з питанням генофонду.

Веніславський наголосив, що зниження мобілізаційного віку не обговорюється ані у Верховній Раді, ані у Міноборони, ані в Офісі президента.

«Я думаю, тут треба шукати якісь асиметричні рішення. Багато молодих людей віком від 20 до 25 років мають уміння та навички, які дозволяють їм дистанційно розв'язувати питання, які наблизять нашу перемогу. Я маю на увазі, дистанційне управління роботизованими системами та кібербезпеку», – каже він.

Нагадаємо, Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим

Як повідомлялося, військовозобов'язані громадяни України можуть за лічені хвилини оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та у застосунку «Резерв+», тому продовжувати терміни оновлення даних ще на три місяці недоцільно.

До слова, до війська можуть мобілізувати осіб віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, зокрема проходили строкову службу, навчалися на військовій кафедрі або мали військовий квиток з позначкою «не придатний до служби у мирний час».