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Притула обзавівся новою партією

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Притула обзавівся новою партією
Реєстрація маловідомої політсили на соратника Притули може свідчити про політичні амбіції волонтера
фото: Сергій Притула/Facebook

Соратник волонтера-шоумена: «Так, партія є, діяльності ніякої не здійснює, завершили реєстраційні дії»

Наприкінці квітня поточного року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змінився керівник маловідомої партії «Платформа справедливості». Її новий очільник – Максим Костецький, помічник на громадських засадах нардепа від «Голосу» Ярослава Юрчишина і юридичний радник, керівник транспортного напрямку благодійного фонду Сергія Притули, розповів «Главкому», що реєстраційні дії почалися ще до початку війни.

«Так, партія є, діяльності ніякої не здійснює, завершили реєстраційні дії, які почали ще до повномасштабного вторгнення, от і вся сенсація», – прокоментував він перереєстрацію політсили.

Керівник транспортного напрямку благодійного фонду Сергія Притули Максим Костецький очолив маловідому партію
Керівник транспортного напрямку благодійного фонду Сергія Притули Максим Костецький очолив маловідому партію
дані: Youcontrol

Народний депутат VIII скликання і співавтор виборчого кодексу Олександр Черненко в коментарі «Главкому» назвав зміну керівника партії «підготовкою до виборів, які відбудуться після завершення дії воєнного стану». На його думку, реєстрація малознаної політсили на представника фонду Притули може свідчити про політичні амбіції відомого волонтера.

Варто додати, що соціологічні опитування свідчать про неабияку підтримку віртуальної «партія Притули» серед українців. Зокрема, наприкінці лютого цього року вона посіла перше місце серед політсил, до яких громадяни ставляться позитивно.

Нагадаємо, волонтер Сергій Притула зайняв друге місце в опитуванні серед тих, кому найбільше довіряють українці. Волонтеру довіряють 69%, а не довіряють – 25% українців. У 2022 році йому довіряли трохи більше громадян – 74%, а не довіряли – 9%. Таким чином, від президента його відділяє лише 8%, що не так вже й багато, враховуючи різницю у результатах порівняно із минулим роком.

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Теги: депутат партії реєстрація Сергій Притула

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