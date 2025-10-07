Президент дав доручення керівнику Служби зовнішньої розвідки

Головна Країна Політика
Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Іващенка та Зеленський обговорили конкретні завдання щодо санкцій проти Росії
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент та Іващенко обговорили конкретні завдання щодо санкцій проти РФ

У вівторок, 7 жовтня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Наша розвідка активно працює з партнерами, щоб не допустити використання Росією суден так званого тіньового флоту для скоєння диверсій та інших спроб дестабілізації у Європі. Даємо всю необхідну інформацію партнерам і розраховуємо, що протидія російському втручанню буде значно сильнішою. Наразі росіяни використовують танкери не тільки для того, щоб заробляти гроші на війну, але й для розвідувальної та навіть диверсійної діяльності. Це абсолютно реально припинити», – йдеться у заяві.

Зокрема, президент та Іващенко обговорили конкретні завдання щодо санкцій проти Росії, зокрема, які схеми обходу санкцій потребують перекриття в першу чергу. Також керівник Служби зовнішньої розвідки доповів щодо змін у дезінформаційній тактиці Росії найближчим часом.

«Доручив керівнику зовнішньої розвідки працювати й щодо тих напрямів із партнерами, які можуть дати Україні більше реального постачання необхідної зброї та обладнання», – зауважив Зеленський

Нагадаємо, Китай постачає у Росію спецхімію, порох і верстати відразу для 20 військових заводів. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко. За словами Іващенка, протягом 2024-2025 років зафіксовано щонайменше п’ять фактів авіаційної співпраці з Китаєм. Йдеться про обладнання, запчастини та документацію.

