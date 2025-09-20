Головна Країна Політика
Делегація України візьме участь у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
21–26 вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга візьме участь у складі делегації України
фото: АР (ілюстративне)

МЗС анонсувало візит Сибіги та українські заходи на Генасамблеї ООН

Міністерство закордонних справ України анонсувало візит очільника відомства Андрія Сибіги та низку заходів у межах 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться у Нью-Йорку з 21 по 26 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС України.

Андрій Сибіга візьме участь у складі делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Головна мета візиту – «консолідація міжнародної підтримки України на тлі ескалації російського терору».

У програмі візиту заплановано:

  • Виступ Володимира Зеленського на загальних дебатах.
  • П'ятий саміт Міжнародної кримської платформи.
  • Засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
  • Засідання Ради Безпеки ООН щодо України.

Крім того, Андрій Сибіга проведе окремі заходи, зокрема дискусію щодо енергетичної стійкості та зеленого відновлення України, а також виступить на міністерському засіданні «Групи двадцяти». Також заплановано двосторонні та багатосторонні переговори з колегами з різних країн світу.

Нагадаємо, українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським наступного тижня відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого, якого цитує «РБК-Україна».

«З новинок, таких особливостей цього року, це проведення під час сегмента високого рівня п'ятого саміту міжнародної Кримської платформи, це дуже символічно, тому що з поверненням Криму до України буде не тільки відновлена територіальна цілісність, буде відновлена повага до статуту ООН, така наша позиція», – каже він.

Тихий наголосив, що саме тому проведення в штаб-квартирі ООН саміту Кримської платформи є абсолютно логічним. 

Як відомо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня візьме участь в Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Там у нього запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Про це Зеленський зауважив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями. Відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії з президентом США, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку. Я би хотів отримати для себе саме ці сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні», – президент розповів, що буде говорити Трампу і що очікує почути у відповідь.

Зеленський пояснив, що санкції очікуються у випадку, якщо не відбудеться зустрічі лідерів або не буде досягнуто припинення вогню. 

