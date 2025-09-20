Делегація України візьме участь у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН

МЗС анонсувало візит Сибіги та українські заходи на Генасамблеї ООН

Міністерство закордонних справ України анонсувало візит очільника відомства Андрія Сибіги та низку заходів у межах 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться у Нью-Йорку з 21 по 26 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС України.

Андрій Сибіга візьме участь у складі делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Головна мета візиту – «консолідація міжнародної підтримки України на тлі ескалації російського терору».

У програмі візиту заплановано:

Виступ Володимира Зеленського на загальних дебатах.

П'ятий саміт Міжнародної кримської платформи.

Засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Засідання Ради Безпеки ООН щодо України.

Крім того, Андрій Сибіга проведе окремі заходи, зокрема дискусію щодо енергетичної стійкості та зеленого відновлення України, а також виступить на міністерському засіданні «Групи двадцяти». Також заплановано двосторонні та багатосторонні переговори з колегами з різних країн світу.

Нагадаємо, українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським наступного тижня відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого, якого цитує «РБК-Україна».

«З новинок, таких особливостей цього року, це проведення під час сегмента високого рівня п'ятого саміту міжнародної Кримської платформи, це дуже символічно, тому що з поверненням Криму до України буде не тільки відновлена територіальна цілісність, буде відновлена повага до статуту ООН, така наша позиція», – каже він.

Тихий наголосив, що саме тому проведення в штаб-квартирі ООН саміту Кримської платформи є абсолютно логічним.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня візьме участь в Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Там у нього запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Про це Зеленський зауважив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями. Відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії з президентом США, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку. Я би хотів отримати для себе саме ці сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні», – президент розповів, що буде говорити Трампу і що очікує почути у відповідь.

Зеленський пояснив, що санкції очікуються у випадку, якщо не відбудеться зустрічі лідерів або не буде досягнуто припинення вогню.