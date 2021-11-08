Разумков розповів, які закони підтримає його нове міжфракційне об'єднання

«Якщо це гарний закон – немає різниці, хто його автор»

Приймаючи рішення щодо того, голосувати чи ні за якийсь законопроєкт, депутатам слід керуватися не тим, хто є його автором, а тим, чи принесе він користь суспільству. Про це колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі програми «Чергові по країні» на телеканалі «Україна24».

«Ми будемо координуватися та виробляти позицію щодо законопроєктів: які є добрі, які погані. А є нетральні, які хтось підтримає, а хтось не підтримає. Але ми точно будемо підтримувати ті закони, які йтимуть на користь Україні», – зазначив політик.

Ексспікер додав, що наразі Верховна Рада час від часу приймає закони які «мають класну назву, але при цьому всередині у них закладені корупційні ризики».

«Законопроєкти не варто голосувати просто так, аби проголосувати. Треба розуміти, до чого приведе твій наступний крок», – підсумував Разумков.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Разумков створює у парламенті міжфракційне об’єднання «Розумна політика». Пізніше колишній спікер назвав імена депутатів, які увійшли до нового об'єднання. Разумков також заінтригував заявою про ексглаву МВС Арсена Авакова.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

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