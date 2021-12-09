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    Луценко розповів, які вимоги для припинення війни на Донбасі Росія висувала влітку 2014 року

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    Політик впевнений, що погоджуватися на тодішні вимоги Росії було неприпустимо - Луценко розповів, які вимоги для припинення війни на Донбасі Росія висувала влітку 2014 року
    Політик впевнений, що погоджуватися на тодішні вимоги Росії було неприпустимо
    фото: скріншот з відео

    Вимоги, що тоді висувала Москва, тодішня влада оцінила як неприйнятні

    На початку окупації Донбасу Російською Федерацією у 2014 році у переговорах з Україною росіяни висували певні вимоги до нашої країни, які тодішня влада оцінила як неприйнятні. Про це в ефірі токшоу «Право на владу» розповів політик, колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

    «Москва дійсно хотіла бачити губернатором Донецької області пана Медведчука, а Луганської області – пана Бойка. Москва дійсно хотіла їх вивести із нормального конституційного статусу областей, а перетворити на край. Вона хотіла не тільки узгодження прокурора області, або начальника «Главка» області, але і повного незалежного призначення усіх силових вертикалей до рядового», – розповів Луценко.

    За словами Луценка, на той момент Російська Федерація, фактично, вже пропонувала Україні створити всередині країни «ракову пухлину», яка, на думку політика, дестабілізувала б ситуацію і в інших регіонах.

    «Бо такий дурний приклад, що хтось може оголосити себе особливим, і при цьому отримувати кошти з українського бюджету. І при цьому бути антагоністичним до існування самої держави Україна, звичайно є неприпустимим», – підсумував Юрій Луценко.

    Раніше очільник Росії дав відповідь, чи нападе Росія на Україну.

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    Теги: Росія Юрій Луценко війна політика Україна
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    Луценко розповів, які вимоги для припинення війни на Донбасі Росія висувала влітку 2014 року