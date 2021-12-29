Напад на журналістів «Схем». Марченко звільнив радників, які зустрілися з Тельбізовим

Марченко звільнив радників, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів «Схем»

Сергій Марченко заявив, що звільнив радників, і коментарі тут зайві

Міністр фінансів України Сергій Марченко звільнив своїх радників Андрія Гливку та Василя Горбаля після того, як вони взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів «Схем» Ігорем Тельбізовим. Про це Марченко повідомив «Детектору медіа».

«Звільнив Андрія Гливку і Василя Горбаля. Більше немає що коментувати», – сказав міністр.

Додамо, що Горбаль також є членом Ради Національного банку України.

29 грудня 2021 року Гливка та Горбаль відвідали захід «Укрексімбанк: медійні, репутаційні, політичні, економічні та соціальні наслідки найгучнішого скандалу 2021 року». Дискусія відбулась за сприяння НСЖУ.

В анонсі НСЖУ Андрій Гливка був представлений як радник Мінфіну. У коментарі «Детектору медіа» Гливка повідомив, що був на заході як приватна особа і не представляв Мінфін, про що заявив одразу на початку дискусії. За його словами, організатором заходу виступив Дмитро Раімов.

Нагадаємо, 4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалося запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

2 листопада прокуратура скерувала до суду справу про напад на журналістів в Укрексімбанку.

Євгена Мецгера та Володимира Пікалова підозрюють у вчиненні кримінального злочину за двома статтями – перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людини.

12 жовтня Наглядова рада Укрексімбанку звільнила Євгена Мецгера з посади голови правління банку.

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