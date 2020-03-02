Міністр часів Порошенка дійшов висновку, що держави вже не існує



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Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін Фото: "Главком"

Клімкін проаналізував новосанжарські події

Протести, що відбулися в Нових Санжарах у зв’язку з евакуацією українських громадян з китайського міста Ухань, емоції, які там вирували, показали, наскільки слабкими є українські інституції. Нашої держави значною мірою і у багатьох сферах просто не існує.

Таку оцінку новосанжарським подіям дав ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому».

Ексміністр зазначив, що протести у Нових Санжарах та інших українських містах засвідчили брак довіри до всіх державних інституцій, зокрема, до міністерство охорони здоров’я, яке зазнало найбільших репутаційних втрат. «Для нас, українців, державні інституції – це завжди щось таке, чому не варто довіряти. У нас, на жаль, держава не є рушієм змін. Завжди все вирішувало суспільство. На жаль, так триватиме й надалі», – сказав Клімкін.

Жест міністерки охорони здоров’я Зоряни Скалецької, яка залишилась з евакуюваними з Китаю на карантині, був красивим, – вважає Клімкін. «Коли у нас така ситуація з охороною здоров’я і з логікою реформи, то провести пару тижнів там і звідти керувати міністерством по скайпу чи фейсбуку – це зовсім не смішно», – зазначив ексміністр.

За словами Клімкіна, висвітлення подій у Нових Санжарах світовими ЗМІ вдарило по репутації України. «Можна цілий рік казати щось позитивне про Україну, вигадувати якісь концепції, показувати світові, які ми класні, формувати образи позитивної України. Та один такий репортаж знищує все, що зроблено досі.. Скрізь люди скаржаться, але ж ніхто так не виходить на протести. У мене є велика підозра, що все це саме по собі не відбулося, проте менеджмент усього цього викликає фундаментальні питання щодо здатності наших інституцій утримувати державу», – сказав ексміністр.

Відповідаючи на запитання, чому евакуація наших громадян із Китаю закінчилася протистояннями у селі на Полтавщині, Павло Клімкін сказав: «По-перше, ми невиправдано затягнули з евакуацією. Більшість країн зробили це раніше. Друга проблема – ефективність усієї нашої системи. Подивіться: усі опитування показують, що для українців питання охорони здоров’я – поміж перших трьох найголовніших проблем. У Києві навіть перша. Тобто система охорони здоров’я перебуває у тотальному колапсі. Третє – наше суспільство й так емоційне, а наразі ще й додатково поляризоване. Я не виключаю, що в цьому сплеску емоцій не обійшлося без певної накачки».

Нагадаємо, 20 лютого увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.