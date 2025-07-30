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Міністр оборони заявив, що Україна дуже близька до створення балістичних ракет

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Міністр оборони заявив, що Україна дуже близька до створення балістичних ракет
За словами Шмигаля, Україна буде мати свою балістику
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Шмигаль зробив заяву про озброєння України

Україна дуже близька до того, щоб мати власну балістику. Про це міністр оборони України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю BBC, передає «Главком».

«Президент України вже анонсував, що Україна буде мати свою балістику. Ми дуже до цього близькі. Це в принципі все, що я публічно можу сказати з цього приводу», – наголосив міністр оборони.

Шмигаль також пояснив, як можна російського диктатора Володимира Путіна привести за стіл перемовин: «З однієї сторони ми маємо створити тиск на полі бою. Мають бути поставки зброї, яка дасть нам якщо не перевагу, то паритет у цій війні. З іншої сторони має бути тиск назустріч – санкційний, який буде фінансово знекровлювати ворога. Сильні санкції, які запропоновані конгресменом Ліндсі Гремом, і, сподіваюся, будуть підтримані президентом Трампом, можуть створити такий зустрічний рух. Тоді буде все менше і менше простору для Путіна, для його маніпуляцій, для його виживання економічного і мілітарного».

Також міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що «мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально». «Станом на сьогодні мобілізація триває за планом. Це правда. Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально – люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри», – сказав Шмигаль.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що завданням української ракетної програми є «максимальне прискорення» створення балістичних ракет.

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Теги: Міноборони ракета Денис Шмигаль

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