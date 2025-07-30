Міністр оборони заявив, що Україна дуже близька до створення балістичних ракет
Шмигаль зробив заяву про озброєння України
Україна дуже близька до того, щоб мати власну балістику. Про це міністр оборони України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю BBC, передає «Главком».
«Президент України вже анонсував, що Україна буде мати свою балістику. Ми дуже до цього близькі. Це в принципі все, що я публічно можу сказати з цього приводу», – наголосив міністр оборони.
Шмигаль також пояснив, як можна російського диктатора Володимира Путіна привести за стіл перемовин: «З однієї сторони ми маємо створити тиск на полі бою. Мають бути поставки зброї, яка дасть нам якщо не перевагу, то паритет у цій війні. З іншої сторони має бути тиск назустріч – санкційний, який буде фінансово знекровлювати ворога. Сильні санкції, які запропоновані конгресменом Ліндсі Гремом, і, сподіваюся, будуть підтримані президентом Трампом, можуть створити такий зустрічний рух. Тоді буде все менше і менше простору для Путіна, для його маніпуляцій, для його виживання економічного і мілітарного».
Також міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що «мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально». «Станом на сьогодні мобілізація триває за планом. Це правда. Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально – люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри», – сказав Шмигаль.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що завданням української ракетної програми є «максимальне прискорення» створення балістичних ракет.