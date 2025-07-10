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Україна отримала новий транш від ЄС з заморожених російських активів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна отримала новий транш від ЄС з заморожених російських активів
Шмигаль: Ініціатива ERA дає хороший результат, але ми на цьому не зупинимося
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Від початку року Україні вже передано понад $18,5 млрд

Україна отримала €1 млрд від ЄС за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Започаткована нами разом з G7 ініціатива ERA працює. Від початку року Україні вже передано більше $18,5 млрд за рахунок російських заморожених грошей. Ці кошти ми направляємо на стійкість України та «швидку відбудову». Ініціатива ERA дає хороший результат, але ми на цьому не зупинимося. На URC-2025 закликаємо партнерів разом з нами сформувати правові інструменти повної конфіскації всіх російських активів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Європейський Союз розробив схему переведення майже 200 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear, у більш ризикований інвестиційний фонд з вищими відсотками.

План європейських партнерів передбачає збільшення прибутку, аби допомогти українській економіці втриматися на плаву на тлі погроз президента США Дональда Трампа припинити фінансування. Водночас дії блоку не передбачають конфіскацію російських активів, бо деякі країни-члени ЄС виступають проти цього через юридичні ризики.

До слова, під час Конференції URC у Римі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України. «Ми буквально робимо ставку на майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій», – йдеться у заяві.

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Теги: Денис Шмигаль гроші економіка

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