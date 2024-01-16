Мін'юст повідомив, який сигнал країни БРІКС дали Росії на зустрічі в Давосі

Ірина Мудра відзначила, що Формулу миру обговорювали країни, якім раніше ніякого діла не було до України

На зустрічі в Давосі виступали представники Нігерії, ПАР, Мексики, Бразилії, Аргентини, Індії, Саудівської Аравії, Катару та Панами

Цьогорічний саміт в Давосі був дуже важливим, оскільки на ньому частина країн-членів БРІКС продемонструвала Росії, що готова сідати за стіл переговорів з Україною для відновлення світового порядку. Про це заявила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра в ефірі телемарафону.

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«Подивіться на склад країн, які приймали в ньому участь, – він говорить про багато що. На зустрічі виступали представники Нігерії, ПАР, Мексики, Бразилії, Аргентини, Індії, Саудівської Аравії, Катару, Панами. Частина з них – це країни БРІКС. Вони демонструють Росії, що готові сідати за стіл переговорів з Україною для відновлення світового порядку, системи безпеки, розв'язання гуманітарних проблем», – сказала вона.

Мудра відзначила, що Формулу миру обговорювали країни, якім раніше ніякого діла не було до України. Коментуючи першу участь Ізраїлю в обговоренні української Формули миру, заступниця міністра зазначила, що делегація України під час кулуарних дискусій обговорює потреби та можливу допомогу з кожною країною окремо.

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Наразі українська делегація обговорила нагальні питання в індивідуальних зустрічах з більш ніж 50 країнами.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вже зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

БРІКС (англ. BRICS), до 2010 BRIC (БРІК) (від англ. Brazil, Russia, India, China, South Africa – «Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР») – група найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються, термін, який часто використовується в економіці.

Раніше повідомлялось, що Туреччина пропустить форум у Давосі через позицію Ердогана щодо Гази. Зазначалось, що рішення Реджепа Таїпа Ердогана відкликати своїх високопосадовців з саміту ускладнює зусилля Туреччини відновити зв'язок зі світовими інвесторами на тлі зменшення інвестицій в країну останніми роками через економічну політику Анкари.