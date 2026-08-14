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Японія готує відповідь Путіну за візит на спірні Курили

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Японія готує відповідь Путіну за візит на спірні Курили
Путін уперше приїхав на Курили, щоб поїсти ікри
фото: Reuters

Токіо вже викликало посла Росії та розглядає посилення санкцій проти Москви

Уряд Японії планує розглянути можливі контрзаходи у відповідь на візит президента Росії Володимира Путіна на острів Ітуруп, який Токіо вважає своєю територією. Одним із варіантів може стати посилення санкцій проти Росії. Про це повідомляє японське NHK, пише «Главком».

Прем’єр-міністр Японії Такаїчі Санае заявила, що поїздка Путіна на Ітуруп суперечить позиції японського уряду щодо так званих Північних територій.

За її словами, чотири острови Курильського архіпелагу є невід’ємною частиною Японії з огляду на історичні факти та міжнародне право. Вона назвала візит російського президента «абсолютно неприйнятним» і заявила, що він може ускладнити відновлення відносин між Токіо та Москвою.

Після візиту Путіна міністр закордонних справ Японії Мотегі Тошіміцу викликав посла Росії Миколу Ноздрева до японського МЗС. Під час зустрічі глава японського зовнішньополітичного відомства висловив рішучий протест.

Мотегі заявив, що односторонній візит російського президента матиме вкрай негативний вплив на відносини двох країн, і попросив посла передати позицію Токіо російському уряду.

Японія називає чотири острови – Ітуруп, Кунашир, Шикотан та групу Хабомаї – Північними територіями. Токіо вважає їх своїми невід’ємними територіями та заявляє про незаконну окупацію островів Радянським Союзом після Другої світової війни. Територіальна суперечка десятиліттями залишається однією з головних проблем у відносинах Японії та Росії. У 2022 році Москва оголосила про припинення переговорів із Токіо щодо мирного договору після запровадження Японією санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Візит Путіна на Ітуруп, за оцінками японської сторони, може ще більше загострити і без того напружені відносини між двома країнами.

До слова, Україна засудила візит російського диктатора Володимира Путіна на острів Ітуруп, який входить до Північних територій Японії та перебуває під контролем Росії. У Міністерстві закордонних справ України поїздку назвали спробою легітимізувати незаконну окупацію.

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Теги: путін Японія санкції

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