Зеленський підняв штангу та постріляв із лука на змаганнях ветеранів (відео)

Президент відвідав в Івано-Франківську спортивні змагання «Воля до життя» та долучився до кількох дисциплін

Президент України Володимир Зеленський 13 серпня відвідав спортивні змагання «Воля до життя» в Івано-Франківську. Під час заходу глава держави спробував свої сили у кількох видах спорту: виконав жим штанги лежачи, зіграв у теніс та постріляв із лука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Зеленський показав кадри зустрічі з учасниками спортивних змагань. «Серед них воїни, ветерани та люди з інвалідністю, які не здались і через спорт відновлюються та повертають сили. Тут змагаються у восьми видах спорту», – розповів президент. Він поспілкувався зі спортсменами та підписав бойові прапори їхніх бригад.

Під час відвідування змагань Зеленський не залишився лише глядачем. На оприлюдненому ним відео видно, як президент виконує жим штанги лежачи, грає в теніс та стріляє з лука.

Глава держави подякував учасникам за зустріч, а також усім, хто займається розвитком фізичної та психологічної реабілітації ветеранів.

«Вдячний усім, хто розвиває цей напрям фізичної та психологічної реабілітації, залучає до неї ветеранську спільноту і створює умови, у яких наші захисники та захисниці можуть повертатися до активного життя», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 13 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Івано-Франківської області. Свій візит до регіону глава держави розпочав із вшанування пам'яті українських захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за Україну.