Головна Країна Політика
search button user button menu button

Заступник голови громади на Тернопільщині не повернувся в Україну після відрядження

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Заступник голови громади на Тернопільщині не повернувся в Україну після відрядження
Заступник голови громади на Тернопільщині залишився за кордоном після відрядження
фото: Підгаєцька міська рада

Іван Керницький після службової поїздки до Польщі не повернувся в Україну та пішов у відпустку

Заступник голови Підгаєцької громади на Тернопільщині Іван Керницький після службового відрядження до Польщі не повернувся в Україну, а залишився у відпустці за кордоном. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердив голова громади Ігор Мерена, повідомляє «Главком».

Як розповіли джерела видання серед місцевих громадських активістів, 28 липня Мерена та Керницький разом вирушили у службове відрядження до Польщі. Зокрема, посадовці відвідали місто-побратим Підгайців Стшегом, де зустрічалися з представниками української громади. 30 липня голова громади повернувся в Україну, натомість його заступник залишився за кордоном.

Відпустку Керницький оформив заздалегідь. Мерена підтвердив, що знав про намір свого заступника піти у відпустку одразу після завершення відрядження та ще в Україні підписав відповідну заяву. «У мене така ситуація вперше. Ми разом поїхали у відрядження для налагодження ділових контактів. Він мені сказав, що після відрядження одразу піде у відпустку. Я погодився, адже заяву на відпустку підписав ще в Україні. Після відрядження я повертався з Польщі сам», – розповів Мерена.

Зазначимо, що посадовцям місцевого самоврядування під час воєнного стану дозволено перетинати державний кордон, зокрема, у службове відрядження, тоді як виїзд за кордон для приватної відпустки для них обмежений.

Керницькому 62 роки, тому призову за віком він не підлягає. Однак вікове обмеження щодо мобілізації не скасовує правил виїзду за кордон, встановлених для посадовців.

За словами Мерени, його заступник має повернутися з відпустки на початку вересня. Після цього в громаді планують розібратися в ситуації. «Я думаю, ми ініціюємо йому догану за такий проступок», – заявив голова громади.

Сам Керницький наразі ніяк не коментував ситуацію. За даними hromadske, наразі він перебуває у Сполучених Штатах.

Іван Керницький обіймає посаду заступника міського голови Підгайців із січня 2022 року. Він відповідає, зокрема, за питання соціально-економічного розвитку, підприємництва, промисловості та залучення інвестицій. Раніше Керницький був депутатом міської ради від «Слуги народу» та працював заступником голови Підгаєцької РДА.

Раніше через поїздку за кордон у центрі скандалу опинився український ведучий і журналіст Слава Дьомін. 41-річного шоумена помітили в аеропорту Варшави, після чого користувачі соцмереж почали активно обговорювати його виїзд з України. Зокрема, у них виникли питання щодо того, яким чином чоловік призовного віку зміг перетнути кордон під час повномасштабної війни. 

Дьомін заявив, що перетнув кордон на законних підставах і не планує тікати з країни. «Скоро повернуся. Показувати поїздки за кордон у такий час не вважаю правильним. Чорні окуляри та кепки не одягаю і не ховаюся», – написав він.

Читайте також:

Теги: Польща США Тернопільщина державна служба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишнього морського піхотинця США Роберта Гілмана ув'язнили за напад на російського поліцейського у 2022 році
Sky News пояснив, чому Путін несподівано звільнив американського в'язня без обміну
12 серпня, 13:05
Україна хотіла б отримати системи ППО від Ізраїлю і готова була навіть купити їх , але поки такої можливості немає
Зеленський назвав країни, у яких є запаси ракет для Patriot
8 серпня, 17:29
Літак Boeing 737 MAX 7 приземляється під час оціночного польоту на аеродромі Boeing Field у Сіетлі, штат Вашингтон, США, 30 вересня 2020 року
У США з'явився довгоочікуваний пасажирський Boeing (відео)
4 серпня, 13:11
Джаред Лето відомий за роллю Джокера у фільмі «Загін самогубців»
Джаред Лето відреагував на звинувачення у домаганнях до неповнолітніх
31 липня, 14:35
Зеленський проведе коротку приватну зустріч із Трампом
Зеленський прибув до Білого дому на зустріч із Трампом (відео)
28 липня, 16:57
Глава Пентагону Піт Гегсет відтермінував передачу військової допомоги Україні
США розтягнули передачу $400 млн допомоги Україні до 2029 року
28 липня, 09:52
Мілдред Барон мешкає у Фріхолді, штат Нью-Джерсі (США)
Пережила Велику депресію та Другу світову: 107-річна американка поділилася секретами довголіття
26 липня, 14:00
Престижний технічний університет зафіксував різке зростання попиту
Провідний технічний виш Польщі назвав популярні у 2026 році спеціальності
22 липня, 12:21
Володимир В'ятрович закликав не пояснювати нинішнє загострення між Україною та Польщею виключно впливом Росії
Україно-польське загострення. Депутат-історик пояснив, що його лякає найбільше
22 липня, 08:32

Політика

Заступник голови громади на Тернопільщині не повернувся в Україну після відрядження
Заступник голови громади на Тернопільщині не повернувся в Україну після відрядження
Україна засудила візит Путіна на окуповані Курили
Україна засудила візит Путіна на окуповані Курили
Зеленський підняв штангу та постріляв із лука на змаганнях ветеранів (відео)
Зеленський підняв штангу та постріляв із лука на змаганнях ветеранів (відео)
Зеленський прибув до Івано-Франківської області
Зеленський прибув до Івано-Франківської області
Нового рішення не було. Захист Єрмака пояснив ситуацію з електронним браслетом
Нового рішення не було. Захист Єрмака пояснив ситуацію з електронним браслетом
Голова Фонду держмайна призначить заступником очільника свого благодійного фонду
Голова Фонду держмайна призначить заступником очільника свого благодійного фонду

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2026
104K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
90K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
71K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Вчора, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 серпня, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
12 серпня, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua