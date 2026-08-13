Заступник голови громади на Тернопільщині не повернувся в Україну після відрядження

Іван Керницький після службової поїздки до Польщі не повернувся в Україну та пішов у відпустку

Заступник голови Підгаєцької громади на Тернопільщині Іван Керницький після службового відрядження до Польщі не повернувся в Україну, а залишився у відпустці за кордоном. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердив голова громади Ігор Мерена, повідомляє «Главком».

Як розповіли джерела видання серед місцевих громадських активістів, 28 липня Мерена та Керницький разом вирушили у службове відрядження до Польщі. Зокрема, посадовці відвідали місто-побратим Підгайців Стшегом, де зустрічалися з представниками української громади. 30 липня голова громади повернувся в Україну, натомість його заступник залишився за кордоном.

Відпустку Керницький оформив заздалегідь. Мерена підтвердив, що знав про намір свого заступника піти у відпустку одразу після завершення відрядження та ще в Україні підписав відповідну заяву. «У мене така ситуація вперше. Ми разом поїхали у відрядження для налагодження ділових контактів. Він мені сказав, що після відрядження одразу піде у відпустку. Я погодився, адже заяву на відпустку підписав ще в Україні. Після відрядження я повертався з Польщі сам», – розповів Мерена.

Зазначимо, що посадовцям місцевого самоврядування під час воєнного стану дозволено перетинати державний кордон, зокрема, у службове відрядження, тоді як виїзд за кордон для приватної відпустки для них обмежений.

Керницькому 62 роки, тому призову за віком він не підлягає. Однак вікове обмеження щодо мобілізації не скасовує правил виїзду за кордон, встановлених для посадовців.

За словами Мерени, його заступник має повернутися з відпустки на початку вересня. Після цього в громаді планують розібратися в ситуації. «Я думаю, ми ініціюємо йому догану за такий проступок», – заявив голова громади.

Сам Керницький наразі ніяк не коментував ситуацію. За даними hromadske, наразі він перебуває у Сполучених Штатах.

Іван Керницький обіймає посаду заступника міського голови Підгайців із січня 2022 року. Він відповідає, зокрема, за питання соціально-економічного розвитку, підприємництва, промисловості та залучення інвестицій. Раніше Керницький був депутатом міської ради від «Слуги народу» та працював заступником голови Підгаєцької РДА.

Раніше через поїздку за кордон у центрі скандалу опинився український ведучий і журналіст Слава Дьомін. 41-річного шоумена помітили в аеропорту Варшави, після чого користувачі соцмереж почали активно обговорювати його виїзд з України. Зокрема, у них виникли питання щодо того, яким чином чоловік призовного віку зміг перетнути кордон під час повномасштабної війни.

Дьомін заявив, що перетнув кордон на законних підставах і не планує тікати з країни. «Скоро повернуся. Показувати поїздки за кордон у такий час не вважаю правильним. Чорні окуляри та кепки не одягаю і не ховаюся», – написав він.