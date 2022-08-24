Міноборони України пропонує РФ капітулювати

Годинник цокає, окупанти, у вас мало часу зробити правильний вибір

На День Незалежності українські воїни дають шанс загарбникам піти живими з нашої землі

Росія ще має можливість підписати свою капітуляцію та піти з української землі. Про це повідомляє Міноборони України у Twitter.

Українське відомство звернулося до РФ у День Незалежності нашої держави.

«Росіє, сьогодні – як і півроку тому – у тебе ще є можливість підписати свою капітуляцію, поки ми не знищимо тебе на нашій землі. Не втрачай свій шанс, годинник цокає… тік-так, тік-так», –

сказано в повідомленні.

Нагадаємо, триває 182 доба війни. Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України – рівно пів року героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 45 тис. 700 рашистів.