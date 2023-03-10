Головна Світ Політика
search button user button menu button

Розвідка США має докази причетності Росії до протестів у Молдові – CNN

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Розвідка США має докази причетності Росії до протестів у Молдові – CNN
фото: Pixabay

Антиурядові акції, які пройшли останніми днями у Кишиневі, організовані здебільшого проросійською партією

Розвідка Сполучених Штатів вважає, що люди, пов’язані з російськими спецслужбами, планують організувати протести в Молдові, спрямовані на повалення чинної влади та встановлення там проросійського режиму. Вашингтон може оприлюднити розвіддані. Про це пише CNN із посиланням на представників Білого дому.

Як зазначило видання, антиурядові акції, які пройшли останніми днями у Кишиневі, організовані здебільшого проросійською партією Șor («Шор»).

«США вважають, що Росія працює над послабленням молдовського уряду, який прагне тісніших зв’язків із Європейським Союзом», – заявив представник Державного департаменту США Джон Кірбі.

Адміністрація президента Джо Байдена також вважає, що РФ працює над поширенням дезінформації, щоб розхитати стабільність у Молдові. Як приклад – заява міністерства оборони Росії про те, що Україна нібито планувала вторгнення до невизнаного «Придністров’я».

Американські представники наголосили, що ці звинувачення необґрунтовані, фальшиві та викликають безпідставну тривогу.

Як свідчать посадовці, Білий Дім наразі не бачать безпосередньої військової загрози для Молдови.

Водночас у повідомленні йдеться про те, що США готуються розсекретити розвіддані, щоб утримати Росію від своїх планів.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску заявив, що на даний момент військових ризиків для країни немає. Головні ризики, що загрожують стабільності в середині країні, мають гібридний характер. 

До слова, наявного контингенту росіян у так званій Придністровській молдавській республіці не достатньо для наступу на Україну. Крім того, громадяни, які можуть бути мобілізовані до російської армії в ПМР, виїжджають на територію Молдови, аби не брати участь у провокації Кремля. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Читайте також:

Теги: росія Вашингтон Молдова протест

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білоруські партизани виклали відео підриву російського літака в Мачулищах
Білоруські партизани виклали відео підриву російського літака в Мачулищах
4 березня, 07:30
У Криму прогримів потужний вибух
У Криму прогримів потужний вибух
1 березня, 20:18
Запоріжжя: дівчина провела під завалами п'ять годин, обіймаючи кота (фото)
Запоріжжя: дівчина провела під завалами п'ять годин, обіймаючи кота (фото)
2 березня, 19:48

Політика

Розвідка США має докази причетності Росії до протестів у Молдові – CNN
Розвідка США має докази причетності Росії до протестів у Молдові – CNN
Фінляндія може надати Україні винищувачі, але є умова
Фінляндія може надати Україні винищувачі, але є умова
Британія та Франція спільно тренуватимуть українських морпіхів
Британія та Франція спільно тренуватимуть українських морпіхів
Ексдепутат Держдуми розповів, хто зараз керує російською армією
Ексдепутат Держдуми розповів, хто зараз керує російською армією
Іран та Саудівська Аравія виходять на новий рівень дипломатичних відносин
Іран та Саудівська Аравія виходять на новий рівень дипломатичних відносин
Лукашенко оголосив призов на військову службу офіцерів запасу
Лукашенко оголосив призов на військову службу офіцерів запасу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
14K
Перешкоджав обороні аеропорту в Гостомелі. Суд арештував ексдиректора «Антонова»
12K
Масштабна повітряна тривога тривала більше години
12K
Поліція Данії визначила яхту, яка може бути причетною до підриву «Північних потоків»
11K
Херсонщина: ЗСУ знищили велику групу диверсантів ворога разом із флотом
11K
Як велися таємні переговори, що зупинили штурм «Азовсталі»: деталі від CNN

Новини

«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
Вчора, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
Вчора, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
Вчора, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
9 березня, 06:58

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту