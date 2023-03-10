Розвідка США має докази причетності Росії до протестів у Молдові – CNN

Антиурядові акції, які пройшли останніми днями у Кишиневі, організовані здебільшого проросійською партією

Розвідка Сполучених Штатів вважає, що люди, пов’язані з російськими спецслужбами, планують організувати протести в Молдові, спрямовані на повалення чинної влади та встановлення там проросійського режиму. Вашингтон може оприлюднити розвіддані. Про це пише CNN із посиланням на представників Білого дому.

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Як зазначило видання, антиурядові акції, які пройшли останніми днями у Кишиневі, організовані здебільшого проросійською партією Șor («Шор»).

«США вважають, що Росія працює над послабленням молдовського уряду, який прагне тісніших зв’язків із Європейським Союзом», – заявив представник Державного департаменту США Джон Кірбі.

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Адміністрація президента Джо Байдена також вважає, що РФ працює над поширенням дезінформації, щоб розхитати стабільність у Молдові. Як приклад – заява міністерства оборони Росії про те, що Україна нібито планувала вторгнення до невизнаного «Придністров’я».

Американські представники наголосили, що ці звинувачення необґрунтовані, фальшиві та викликають безпідставну тривогу.

Як свідчать посадовці, Білий Дім наразі не бачать безпосередньої військової загрози для Молдови.

Водночас у повідомленні йдеться про те, що США готуються розсекретити розвіддані, щоб утримати Росію від своїх планів.

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Нагадаємо, що міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску заявив, що на даний момент військових ризиків для країни немає. Головні ризики, що загрожують стабільності в середині країні, мають гібридний характер.

До слова, наявного контингенту росіян у так званій Придністровській молдавській республіці не достатньо для наступу на Україну. Крім того, громадяни, які можуть бути мобілізовані до російської армії в ПМР, виїжджають на територію Молдови, аби не брати участь у провокації Кремля. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.