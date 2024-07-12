Мобілізація тих, кому нема 25 років: нардеп пояснив «хитру» позицію Міноборони

Вік до 25 років – ще не гарантія того, що у вас не перевірять документи та не відправлять на ВЛК, а потім і на навчальний полігон

Наразі забрати в армію можуть тих військовозобов’язаних до 25 років, у яких раніше були зафіксовані хвороби, через що вони були визнані «обмежено придатними». Міністерство оборони не підтримало законопроєкт №11379, який би виправив цю ситуацію, надавши цій категорії чоловіків право на відстрочку. Автор законопроєкту Олексій Гончаренко в коментарі «Главкому» розкритикував таку позицію Міноборони і вважає, що воно свідомо не хоче виправляти нинішню прогалину в законодавстві.

«Тут вже настільки всім очевидна колізія. Якби ще було навпаки: хворих до 25 років не беруть, а здорових беруть, але те, що є зараз, – взагалі абсурд. Здається, що це дійсно випадкова колізія, бо просто не передбачили, що у тих, кому нема 25 років, є оце тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Але хоча виникла ця колізія випадково, зараз нею користуються не випадково. І позиція Міноборони, яке проти того, аби її виправити, свідчить про це», – пояснив він.

Нардеп вважає, що підписи депутатів багатьох груп та фракцій під законопроєктом майже гарантують, що він набере 226 голосів, якщо буде винесений до парламентської зали. Але перед тим він має бути розглянутий комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як виявилося, вік до 25 років (якщо ви не студент і не маєте відстрочки) – ще не гарантія того, що у вас не перевірять документи та не відправлять після цього на військово-лікарську комісію, а потім і на навчальний полігон.

Разом зі скасуванням терміну «обмежено придатний» з’явилася колізія, через яку мобілізувати можливо не тільки з 25 років, а й раніше. Справа в плутанині в термінах, яка з’явилася після всіх змін у мобілізаційному законодавстві. Так, молоді люди, у яких при постановці на облік на певній призовній дільниці ВЛК не виявила проблем зі здоров’ям, отримали статус призовників і дійсно не підлягають призову до 25 років (лише на добровільній основі). А от ті, хто був визнаний «непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатний у воєнний час», згідно зі старою редакцією закону «Про військовий обов'язок і військову службу», підлягали взяттю на військовий облік як військовозобов’язані, що звільнені від призову на строкову військову службу.

Випадки, коли ТЦК вже під час дії нових мобілізаційних правил залучають до війська молодих людей, які ще не досягли 25 років та ніколи не служили в строковій армії і не навчалися на військовій кафедрі, є не поодинокими.