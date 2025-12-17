П’ята річниця смерті Кернеса: який вигляд має пам’ятник ексмеру Харкова

Майже через три роки після смерті політика на його могилі урочисто відкрили пам’ятник

У ніч з 16 на 17 грудня 2020 року помер мер Харкова Геннадій Кернес. Сьогодні – пʼята річниця з дня його смерті. Про це повідомляє «Главком».

Геннадій Кернес був мером Харкова 10 років: він обіймав посаду міського голови з 2010 року і до смерті в грудні 2020 року. Причиною смерті політика стали ускладнення від коронавірусної інфекції. Кернес проходив лікування у берлінській клініці, проте німецькі лікарі не змогли врятувати його життя.

Через понад два роки у березні 2023 року на могилі ексмера Харкова урочисто відкрили пам’ятник. Це бронзова скульптура на повний зріст, створена відомим місцевим скульптором Олександром Рідним.

Пам’ятник Кернесу показує його з улюбленим жестом – піднятими вгору вказівним і середнім пальцями, символом перемоги. На обличчі скульптури легка посмішка. Статую обрамляє незвичайна арка у формі літери «Г» (Геннадій) з цифрою «1», як прагнення першості у всьому.

Памʼятник Кернесу створений відомим місцевим скульптором Олександром Рідним скриншот з відео «Телеграфа»

Встановлення пам’ятника профінансувала родина Геннадія Кернеса. Зокрема, його дружина Оксана Гайсинська займалася цим проєктом.

До слова, «Главком» писав, що син ексмера Харкова Геннадія Кернеса Кирило отримав доступ до медичної документації його батька в клініці «Шаріте», яка стосується стану його здоров'я під час перебування в клініці. За його словами, документація може довести, що усі рішення, які були погоджені від імені Геннадія Кернеса, насправді ухвалювалися без його участі.