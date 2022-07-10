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    Політика

    МЗС відреагувало на рішення Канади передати газову турбіну для «Північного потоку»

    РФ може продовжити постачання газу до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування&nbsp;&laquo;Північним потоком-1&raquo;&nbsp;є неможливим - МЗС відреагувало на рішення Канади передати газову турбіну для «Північного потоку»
    РФ може продовжити постачання газу до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування «Північним потоком-1» є неможливим
    фото із відкритих джерел

    Підкреслюється, що РФ може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі і без турбіни

    Україна розчарована рішенням Канади щодо повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін "Північного потоку-1" та просить уряд скасувати його. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

    Зазначається, що Україна вдячна Канаді і Німеччині за запровадження низки вагомих санкцій проти РФ, аби зупинити її агресію проти України.

    «Водночас остання канадсько-німецька домовленість і оголошене на його основі рішення – це підлаштування санкційного режиму під забаганки Росії. Цей небезпечний прецедент йде врозріз з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок – зміцнить почуття безкарності Москви», – зазначають в МЗС.

    Так, підкреслюється, що РФ може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі і без турбіни.

    Зазначається, що компресорна станція «Північного потоку-1» обладнана кількома турбінами, у тому числі резервними. Лише одна турбіна знаходиться зараз в Канаді. Однак за рішенням «Газпрому» зараз працює три турбіни, решта відключені без пояснень. Обсяги транспортування скоротилися з 167 до 67 млн куб. м газу на добу.

    Окрім цього, РФ може продовжити безперервне постачання газу до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування «Північним потоком-1» є неможливим. Так, Росія може використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Зараз «Газпром» використовує менше 40% від потужностей.

    В рамках чинного контракту «Газпром» може поставити додатково 67 млн куб. м на добу. Крім того, він має змогу забронювати ще до 135 млн куб. м на добу додаткових потужностей, аби забезпечити потреби європейського ринку у газі. Цим маршрутом традиційно постачався газ до Німеччини, Італії, Австрії та інших країн регіону. Так, Україна може повністю замістити «Північний потік-1».

    Окрім цього, є маршрут транспортування газу через Польщу, який здатний перекачувати до 90 млн куб. м газу на добу. Зазначається, що РФ відмовилася від його використання за власним вибором і може відновити транспортування газу до Німеччини, якщо дійсно хоче залишитися надійним постачальником ЄС.

    «Таким чином, вимога Росії щодо обов’язкового повернення турбіни для продовження транспортування газу є шантажем, який не має технічного обґрунтування», – додають в МЗС.

    Зазначається, що Україна надала вичерпні роз’яснення Німеччині і Канаді. Обидві сторони підтвердили, що розуміють відсутність технічних підстав для вимоги Росії. Однак рішення піти на поступку РФ все одно було ухвалене.

    В МЗС наголошують, що передача турбіни «Північного потоку-1» дозволить РФ і надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи.

    Україна закликає уряд Канади скасувати це рішення, а також забезпечити цілісність санкційного режиму.

    Нагадаємо, 9 липня Канада заявила, що поверне Німеччині відремонтовану турбіну Siemens для газопроводу «Північний потік».

    Тим часом РФ «осушує» газовий ринок ЄС: транзит через Україну впав до історичного мінімуму.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    МЗС відреагувало на рішення Канади передати газову турбіну для «Північного потоку»