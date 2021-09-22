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    На Банковій тішаться нинішніми рейтингами Зеленського

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    Михайло Подоляк вважає, що президент Зеленський запустив фундаментальні зміни світогляду українського супільства - На Банковій тішаться нинішніми рейтингами Зеленського

    Михайло Подоляк вважає, що президент Зеленський запустив фундаментальні зміни світогляду українського супільства

    фото: glavcom.ua

    Радник Єрмака пояснив, що загрожує обвалити підтримку глави держави

    Президент Володимир Зеленський має стабільне число прихильників серед виборців, що свідчить про виконання главою держави тих зобов’язань, які він на себе брав. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

    «У президента в різних замірах різних соціологічних лабораторій є стабільне електоральне ядро, яке фактично корелюється з першим туром голосування на президентських виборах – 27-32%. Не те, щоб я цим задоволений, але це демонструє, що він виконує ті зобов’язання, які на себе брав. Тобто виборці повірили в те, що можна взяти несистемну людину, вставити її в систему з цілою низкою тіньових відносин, і вона там вистоїть і далі буде її змінювати. І люди продовжують в це щиро вірити», – сказав радник Єрмака.

    При цьому обвалити президентський рейтинг глави держави, переконує Подоляк, можуть традиційні для української політики фактори.

    «Загрожує рейтингу те, що й завжди: надмірно агресивна поведінка окремих політичних груп, які не пропонують якихось системних змін, але дуже пасіонарні з точку зору продажу цієї агресії», – наголосив головний медійник Банкової.

    До слова, Михайло Подоляк вважає, що рішення президента Зеленського балотуватися на другий термін прямо залежить від того, як виборці оцінять його фундаментальні ініціативи щодо реформування соціально-політичних відносин.

    На думку голови соціологічної групи «Рейтинг» Олексія Антиповича, президента Зеленського «підтримують люди, які орієнтовані на нових політиків і яких дістали старі».

    У той же час за даними КМІС більшість жителів України – 64% – вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку.

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    Теги: вибори рейтинг президент радник Михайло Подоляк
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    На Банковій тішаться нинішніми рейтингами Зеленського