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Окупанти використовують захоплені українські кораблі як мішені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти використовують захоплені українські кораблі як мішені
Українські військові атакували ракетним комплексом «Нептун» великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський»
фото з відкритих джерел

ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення вивели з ладу близько третини кораблів Чорноморського флоту Росії

Захоплені після окупації Криму українські кораблі російські загарбники використовують у своїх цілях, наприклад, як мішені для Сил оборони. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«Один із них було уражено ракетним катером «Івановець», який після цього потопили Сили оборони в Чорному морі. Як ви пам’ятаєте, так само вони вирішили використовувати проти України наш великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський». Так само вони, на жаль, захоплюють малі броньовані артилерійські катери в склад свого флоту», – розповів речник.

Як зазначив речник, ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення вивели з ладу близько третини кораблів Чорноморського флоту Росії.

Нагадаємо, бійці Головного управління розвідки Міноборони у ніч на 1 лютого знищили ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ. 

«Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом – «Івановець» дав крен на корму і затонув», – додають в ГУР.

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 26 грудня в порту Феодосії у тимчасово окупованому Криму був атакований корабель, який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. Це був великий десантний корабель «Новочеркаськ». А 10 січня Сили оборони таврійського напрямку вразили на Дніпрі російський катер.

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Теги: ЗСУ корабель росія флот війна

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