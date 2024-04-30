Втрати ворога станом на 30 квітня – Генштаб ЗСУ

ЗСУ ліквідували понад тисячу загарбників за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 30 квітня, становлять 1250 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 468 720 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 468720 (+1250) осіб,

танків ‒ 7307 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 14046 (+39) од,

артилерійських систем – 12011 (+26) од,

РСЗВ – 1053 (+2) од,

засоби ППО‒ 779 (+1) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9531 (+3),

крилаті ракети ‒ 2126 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16142 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 1977 (+3)

Нагадаємо, російські війська здійснили незначні тактичні успіхи на північний захід і південний захід від Авдіївки станом на 29 квітня, але не досягли значного просування на Авдіївському напрямку за останню добу.

Протягом 29 квітня зафіксовано 115 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав п'ять ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив

90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.