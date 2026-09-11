«Наберу 70–80%». Нардеп Яценко оцінив свої перспективи стати мером Умані

Нардеп Яценко задумався над тим, щоб стати мером Умані

Народний депутат Антон Яценко заявив, що у разі участі у виборах мера Умані набере 70–80% голосів. Про це він сказав в інтерв'ю «Главкому».

Яценко зауважив, що у Telegram-каналах вимірювався рейтинг підтримки мера Умані Ірини Плетньової та назвав його дуже низьким. Водночас самого Яценка у списку ймовірних кандидатів на посаду мера наразі немає.

«Якщо я піду, то наберу 70–80%, це очевидно. Люди проголосували б за мене, але я зараз працюю в Києві. Якби внесли в список моє ім’я, то відразу б усі проголосували», – пояснив нардеп.

Антон Яценко розповів, що буває на окрузі та в Черкасах, а також постійно спілкується з жителями Умані. За його словами, міська влада з ним не співпрацює, однак очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець не забороняє обласним закладам приймати допомогу від нього.

«У мене інша дилема: наприклад, закінчиться війна, а багато уманців вже звертаються до мене з проханням, щоб я став мером. Треба над цим задуматися. Але Плетньовій забагато честі, якщо вона вважає, що я її критикую, щоб зайняти її місце. Це – не її місце», – підсумував нардеп.

Нагадаємо, 8 вересня з’їзд партії «За майбутнє» розглянув звернення Уманської міської територіальної виборчої комісії та одностайно підтримав відкликання Ірини Плетньової з посади міського голови.

До слова, міська голова Умані Ірина Плетньова заявила, що народний депутат Антон Яценко прагнув зберегти вплив на Уманську міську владу після її обрання мером у 2020 році. За її словами, Яценко хотів одночасно залишатися нардепом і контролювати міськраду.

Зокрема, Ірина Плетньова заявила про можливі порушення під час збору підписів за її відкликання. За її словами, підписи збирали не лише члени ініціативної групи, а підписні листи могли заповнювати заздалегідь.