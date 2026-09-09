Голосувала навіть «мертва душа». Мер Умані заявила про імовірні порушення під час її відкликання

Мер Умані стверджує, що підписи могли збирати сторонні люди, а частину підписних листів заповнювали заздалегідь

Міська голова Умані Ірина Плетньова заявила про можливі порушення під час збору підписів за її відкликання. За її словами, підписи збирали не лише члени ініціативної групи, а підписні листи могли заповнювати заздалегідь. Про це Плетньова зауважила в інтерв’ю «Главкому».

«За процедурою обирається ініціативна група, і саме її члени мають збирати підписи. Але насправді підписи збирали абсолютно сторонні люди, переважно пенсіонери або студенти. Я не можу їх перевіряти, але скажу так: після перевірок ТВК виявилося, що щонайменше двоє осіб з ініціативної групи взагалі не мають зареєстрованого місця проживання в Уманській громаді. Тобто процедуру вже порушено», – сказала Плетньова.

Також Плетньова стверджує, що підписні листи могли заповнювати не в момент збору підписів.

«Друге порушення: підписи мають збирати виключно члени ініціативної групи, а їх збирали сторонні особи. До того ж підписні листи часто заповнювалися наперед у наметі, а не в той момент, коли спілкувалися з людьми», – заявила мер.

Нагадаємо, 8 вересня з’їзд партії «За майбутнє» розглянув звернення Уманської міської територіальної виборчої комісії та одностайно підтримав відкликання Ірини Плетньової з посади міського голови.

До слова, міська голова Умані Ірина Плетньова заявила, що народний депутат Антон Яценко прагнув зберегти вплив на Уманську міську владу після її обрання мером у 2020 році. За її словами, Яценко хотів одночасно залишатися нардепом і контролювати міськраду.