Чому в Умані космічний тариф на воду? Пояснення мера, якого скинула партія

Міська голова Умані Ірина Плетньова пояснила, чому в місті залишається високим тариф на воду та що потрібно для його зниження

Реконструкція магістрального водогону Біла Церква – Умань коштуватиме понад 9 млрд грн, завершити роботи планують до кінця 2027 року

Висока вартість водопостачання в Умані пов'язана передусім із великою відстанню, на яку доводиться транспортувати воду до міста. Розв'язати проблему має реконструкція магістрального водогону Біла Церква – Умань, вартість якої перевищує 9 млрд грн. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла міська голова Умані Ірина Плетньова.

За її словами, нині вода надходить до Умані приблизно за 140 км. Транспортування на таку відстань потребує значних витрат, що безпосередньо впливає на кінцевий тариф для споживачів.

«Вода йде до нас приблизно 140 кілометрів. Це великі витрати на транспортування. Тому без нового водогону і реконструкції каналізаційної системи суттєво знизити тариф на воду ми не зможемо», – пояснила Плетньова.

Масштабний інфраструктурний проєкт передбачає реконструкцію магістрального водогону Біла Церква – Умань. Загальна вартість робіт становитиме понад 9 млрд грн.

За словами міської голови, переможця відповідної закупівлі вже визначили. Замовником робіт виступає Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області.

Завершити реконструкцію водогону планують до 31 грудня 2027 року. Плетньова наголосила, що саме оновлення системи водопостачання разом із реконструкцією каналізаційної системи має створити можливість для суттєвого зниження витрат на воду для міста.

Нагадаємо, 8 вересня з’їзд партії «За майбутнє» розглянув звернення Уманської міської територіальної виборчої комісії та одностайно підтримав відкликання Ірини Плетньової з посади міського голови.

До слова, міська голова Умані Ірина Плетньова заявила, що народний депутат Антон Яценко прагнув зберегти вплив на Уманську міську владу після її обрання мером у 2020 році. За її словами, Яценко хотів одночасно залишатися нардепом і контролювати міськраду.