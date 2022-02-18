Як долучитися до лав територіальної оборони: покрокова інструкція

Розповідаємо, хто може стати до лав тероборони і що для цього потрібно

Добровольці можуть стати резервістами Збройних сил

В Україні активно розгортають систему територіальної оборони. Усього сформують 25 бригад, які об’єднають понад 150 батальйонів по всій країні.

Як записатися до територіальної оборони, що для цього потрібно – розповідаємо в покроковій інструкції. Інфографіку розмістила пресслужба партії «Слуга народу».



Нагадаємо, опитування показало, скільки відсотків українців готові піти до лав тероборони.

Раніше Міноборони пояснило, кого прийматимуть у батальйони тероборони. Також Міноборони побачило піар столичної влади у створенні штабу територіальної оборони.

Цього тижня Київська міська рада підтримала міську цільову програму «Захисник Києва» на 2022‒2024 роки. Вона передбачає виділення понад 110 млн грн на зміцнення обороноздатності Києва.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 1 січня призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України Юрія Галушкіна – досвідченого бойового генерала.

З 1 січня 2022 року введено в дію Закон України «Про основи національного спротиву», відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

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